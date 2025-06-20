Названа возможная причина срыва трансфера Даку в «Зенит»

Причиной срыва трансфера нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит» могла стать татуировка, которая есть на спине у форварда. На ней изображен камень границы Албании и прозвище полководца Армии освобождения Косова Агима Рамадани – Катана.

Сообщается, что из-за этого руководство «Зенита» долго сомневалось по поводу трансфера и всe же решило отказаться от осуществления перехода, хотя детали контракта уже были согласованы.