Названа возможная причина срыва трансфера Даку в «Зенит»

Причиной срыва трансфера нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит» могла стать татуировка, которая есть на спине у форварда. На ней изображен камень границы Албании и прозвище полководца Армии освобождения Косова Агима Рамадани – Катана.
Сообщается, что из-за этого руководство «Зенита» долго сомневалось по поводу трансфера и всe же решило отказаться от осуществления перехода, хотя детали контракта уже были согласованы.
- Ранее на татуировку Даку обращали внимание сербские СМИ.
- Генеральный спонсор «Зенита» «Газпром» также спонсирует «Црвену Звезду».
- По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, трансфер Даку не удалось согласовать из-за личных условий, которые включают не только финансовый аспект.
- 27-летний форвард в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»