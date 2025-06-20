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Названа возможная причина срыва трансфера Даку в «Зенит»

Сегодня, 16:28
6

Причиной срыва трансфера нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит» могла стать татуировка, которая есть на спине у форварда. На ней изображен камень границы Албании и прозвище полководца Армии освобождения Косова Агима Рамадани – Катана.

Сообщается, что из-за этого руководство «Зенита» долго сомневалось по поводу трансфера и всe же решило отказаться от осуществления перехода, хотя детали контракта уже были согласованы.

  • Ранее на татуировку Даку обращали внимание сербские СМИ.
  • Генеральный спонсор «Зенита» «Газпром» также спонсирует «Црвену Звезду».
  • По словам председателя правления «Зенита» Александра Медведева, трансфер Даку не удалось согласовать из-за личных условий, которые включают не только финансовый аспект.
  • 27-летний форвард в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд
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Комментарии (6)
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1750426715
Ну да,после каждого гола будет её демонстрировать,а в Сербии у ГАЗПРОМА бизнес.
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Цугундeр
1750429545
Даже если это сейчас приемлемо, то в дальнейшем это может статься большущей проблемой как для клуба, так и для государства в целом.. Будем считать, что так сказал бы Лавров.)
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FWSPM
1750431751
отказался татуировку сводить значит вот же негодник...а мы то думали что гаспрем ему зарплату зажал
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Good_win
1750432421
просто игрок отказался принять идеи "голубых" ... а без этого в новой потенциальной команде он был бы как белая ворона среди .... вот и трансфер сорвался
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