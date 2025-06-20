Трансфер Сергеева не согласован «Динамо» и «Крыльями» из-за бонусов и выплат агенту

Переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Динамо» пока не согласован.

Изначально стороны договорились о сумме в 300 миллионов рублей, но после «Крылья Советов» запросили дополнительные 50 миллионов в виде бонусов за результативные действия форварда (10 очков по системе «гол+пас»), что не устроило бело-голубых.

Также не согласована комиссия агенту игрока Павлу Андрееву в размере 100 миллионов рублей.

По данным журналиста Ивана Карпова, добавить пункт о бонусах в договор по трансферу Сергеева посоветовал исполнительный директор «Зенита» и бывший сотрудник агентства Андреева Максим Погорелов.