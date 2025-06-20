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  • Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока

Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока

Сегодня, 14:22
1

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможности ухода своего клиента из клуба.

– Бредятину не комментирую.

– Чем сейчас Александр занимается?

– У всех игроков «Монако» сейчас отпуск. 28 июня он прибудет в расположение клуба.

– Доволен ли Александр всем в «Монако»?

– У Александра хорошее положение в клубе.

  • В октябре прошлого года Головин подписал с «Монако» новый контракт до лета 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: «Спорт день за днём»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
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Красногвардейчик
1750418780
Агенты никогда не говорят правду
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