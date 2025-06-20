Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможности ухода своего клиента из клуба.

– Бредятину не комментирую.

– Чем сейчас Александр занимается?

– У всех игроков «Монако» сейчас отпуск. 28 июня он прибудет в расположение клуба.

– Доволен ли Александр всем в «Монако»?

– У Александра хорошее положение в клубе.