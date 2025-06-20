Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможности ухода своего клиента из клуба.
– Бредятину не комментирую.
– Чем сейчас Александр занимается?
– У всех игроков «Монако» сейчас отпуск. 28 июня он прибудет в расположение клуба.
– Доволен ли Александр всем в «Монако»?
– У Александра хорошее положение в клубе.
- В октябре прошлого года Головин подписал с «Монако» новый контракт до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
Источник: «Спорт день за днём»