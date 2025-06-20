Адвокат Добровинский – о деле руководства «Торпедо»: «Это подстава, я давно не сталкивался с такими врагами»

Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева Александр Добровинский сообщил, что в субботу, функционеру, возможно будет избрана мера пресечения.

«Есть ощущение, что это подстава, знаете, как говорили в римском праве: «Смотрите, кому это выгодно». Конечно, мы попробуем нивелировать все и сделать так, чтобы Леонид не был ни в чем обвинен.

Что касается «Торпедо», думаю, сейчас враги моментально начнут писать письма в РФС. Если нашему футбольному союзу хватит сил противостоять этому, то [он] должен занять позицию и сказать, что пока не было ничего не доказано, человек невиновен, принимать никаких мер нельзя.

События развиваются непредсказуемым образом, потому что Леонид даже понятия не имел, о чем его спрашивают. Сейчас он находится на Петровке, думаю, завтра будет вынесена мера пресечения. Знаете, я давно не сталкивался с такими серьезными врагами», – сказал Добровинский.