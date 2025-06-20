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  • Адвокат Добровинский – о деле руководства «Торпедо»: «Это подстава, я давно не сталкивался с такими врагами»

Адвокат Добровинский – о деле руководства «Торпедо»: «Это подстава, я давно не сталкивался с такими врагами»

Сегодня, 13:55
3

Адвокат совладельца «Торпедо» Леонида Соболева Александр Добровинский сообщил, что в субботу, функционеру, возможно будет избрана мера пресечения.

«Есть ощущение, что это подстава, знаете, как говорили в римском праве: «Смотрите, кому это выгодно». Конечно, мы попробуем нивелировать все и сделать так, чтобы Леонид не был ни в чем обвинен.

Что касается «Торпедо», думаю, сейчас враги моментально начнут писать письма в РФС. Если нашему футбольному союзу хватит сил противостоять этому, то [он] должен занять позицию и сказать, что пока не было ничего не доказано, человек невиновен, принимать никаких мер нельзя.

События развиваются непредсказуемым образом, потому что Леонид даже понятия не имел, о чем его спрашивают. Сейчас он находится на Петровке, думаю, завтра будет вынесена мера пресечения. Знаете, я давно не сталкивался с такими серьезными врагами», – сказал Добровинский.

  • Правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова.
  • Им вменяют часть 2 статьи 184 УК РФС – «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса».
  • Партнер Добровинского адвокат Андрей Алешкин сообщил, что Соболев не давал никаких показаний и вину не признает.
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
  • По словам Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
  • В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (3)
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andr45
1750418074
ДОБРОВИНСКИЙ «Смотрите, кому это выгодно». МЕДВЕДЕВ «Если «Торпедо» не сможет принять участие, то по логике должен играть «Оренбург» »
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Красногвардейчик
1750418871
Миллер с Медведем в действии)) им 101 юбилей, сорвать не хочется....подстраховываются Оренбургом))
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