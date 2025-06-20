Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»

«Монако» ведет переговоры по возможному переходу вингера «Барселоны» Ансу Фати. Однако они затянулись, поскольку стороны не могут договориться из-за финансовых вопросов. Из-за этого клубы не определились с форматом перехода – это может быть аренда с правом выкупа или полноценный трансфер.
Появление информации о возможном уходе Головина из «Монако» связано с этим. Клуб активнее пытался бы завершить переход Фати, если бы к атакующим игрокам клуба был интерес. Однако по полузащитнику Головину и вингерам Магну Аклиушу и Элиссу Бен-Сегиру предложений нет.
- В октябре прошлого года Головин подписал с «Монако» новый контракт до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
- В минувшем сезоне 29-летний россиянин провел за «Монако» 29 матчей, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- 20-летний вингер Элисс Бен-Сегир оценивается Transfermarkt в 28 миллионов евро, 23-летний Аклиуш – в 45 миллионов.
Источник: L'Equipe