Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»

«Монако» ведет переговоры по возможному переходу вингера «Барселоны» Ансу Фати. Однако они затянулись, поскольку стороны не могут договориться из-за финансовых вопросов. Из-за этого клубы не определились с форматом перехода – это может быть аренда с правом выкупа или полноценный трансфер.

Появление информации о возможном уходе Головина из «Монако» связано с этим. Клуб активнее пытался бы завершить переход Фати, если бы к атакующим игрокам клуба был интерес. Однако по полузащитнику Головину и вингерам Магну Аклиушу и Элиссу Бен-Сегиру предложений нет.