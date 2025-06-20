Адвокат Добровинский: «У «Торпедо» есть серьезные враги»

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о задержании акционера «Торпедо» Леонида Соболева.
– Мой коллега виделся с Соболевым, общался. Он находится на Петровке, 38. У меня всегда благоприятные прогнозы. Иначе это не прогнозы, а некролог.
– А относительно дальнейшей судьбы «Торпедо» какие предчувствия?
– Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьeзные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьeзные.
– Не готовы их назвать?
– Ну нет, конечно. Все и так всe знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я – знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно».
- Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
- По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
- По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
- В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»