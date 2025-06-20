Адвокат Добровинский: «У «Торпедо» есть серьезные враги»

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о задержании акционера «Торпедо» Леонида Соболева.

– Мой коллега виделся с Соболевым, общался. Он находится на Петровке, 38. У меня всегда благоприятные прогнозы. Иначе это не прогнозы, а некролог.

– А относительно дальнейшей судьбы «Торпедо» какие предчувствия?

– Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьeзные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьeзные.

– Не готовы их назвать?

– Ну нет, конечно. Все и так всe знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я – знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно».