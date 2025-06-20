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Адвокат Добровинский: «У «Торпедо» есть серьезные враги»

Сегодня, 10:49
12

Известный адвокат Александр Добровинский высказался о задержании акционера «Торпедо» Леонида Соболева.

– Мой коллега виделся с Соболевым, общался. Он находится на Петровке, 38. У меня всегда благоприятные прогнозы. Иначе это не прогнозы, а некролог.

– А относительно дальнейшей судьбы «Торпедо» какие предчувствия?

– Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьeзные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьeзные.

– Не готовы их назвать?

– Ну нет, конечно. Все и так всe знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я – знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно».

  • Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
  • По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
  • В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Торпедо
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Комментарии (12)
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russkiisergei
1750405885
враги в РПЛ у всех одни! и базируются они на баклан-арене!!!
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saf05
1750407089
Газпром
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R_a_i_n
1750408063
Интересно, кому же это выгодно? Не-не, нестолетние тут точно ни при чём) Так низко они не падут.
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vvv123
1750409743
Враги есть, но кто - не скажу? Интересненько!
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ScarlettOgusania
1750410776
и кто эти "серьёзные враги, кому выгодно"..? не те ли, что пытались своего фарма из Оренбурга в РПЛ завести, чтобы обеспечить 6 очков запаса дополнительно на финише..?)
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Plyash
1750411998
Самые главные враги у Торпедо , это такие адвокаты , как сам Добровинский . Он за деньги запросто "сыграет" против того , кого должен защищать . Удивительно , как его до сих пор не лишили лицензии . Кому-то такие нужны .
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да помойка, да позор
1750412111
в российском футболе враг номер 1 известен, так что торпедовцам будет очень трудно вся верхатура питерская
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