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Реакция РФС на скандал с «Торпедо»

Сегодня, 10:17
10

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения.

Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель – нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.

Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК», – сказал Митрофанов.

  • Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
  • По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
  • По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
  • В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Митрофанов Максим
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Комментарии (10)
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Skull_Boy
1750405168
Ну хотят немытые пропихнуть своих шестерок в лице Урала, если не могут, ну никак, по спортивному принципу набрать очки
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Semenycch
1750405227
Если подтвердится, что хозяева и функционеры Торпедо нарушили законодательство, то Торпедо нужно гнать из высшей лиги пинком под зад!
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САДЫЧОК
1750406367
Митрофанов лучше проверь матч Пари НН -Сочи ! И манипуляции не спортивного характера, когда любому неучу ясно , что при отказе Химки-должен был оставаться Пари НН в РПЛ-а Оренбург играть в стыках! И вообще всё РФС в отставку!
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NewLife
1750409577
Вот что прочитал в интернете: "Зенит единственный голосовал, чтобы Оренбург остался в РПЛ, так как его хозяин ООО «Оренбург Газпром». Остальные клубы проголосовали, чтобы остался Пари НН или воздержались. Но питерские из Газпрома не сдаются и натравили на руководителей и владельца Торпедо СК, чтобы снять Торпедо и втащить обратно Оренбург. 2 матча - 6 очков на дороге не валяются."
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vvv123
1750409860
Тырпедо всегда было вороватым!
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Клубничный
1750417854
Последние годы довольно часто слышно - педо, педо, педо! Понятно о ком, раньше у них было несколько десятков глоров, которые буйствовали, теперь опять о чем-то........ Да кто они такие? Разве могут масквабадовские ничтожества сравниться с Великим Зенитом, самым титулованным клубом России!!!
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