Реакция РФС на скандал с «Торпедо»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.
«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения.
Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель – нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.
Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.
Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК», – сказал Митрофанов.
- Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
- По данным телеграм-канала Sport Baza, руководители московского клуба задержаны на 48 часов. Их обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
- По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
- В минувшем сезоне «Торпедо» заняло 2-е место в Первой лиге и вышло в РПЛ.