Реакция РФС на скандал с «Торпедо»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о задержании совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова.

«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения.

Нельзя забывать и дело «Чайки», первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель – нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола.

Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

Также добавлю, что я уже дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК», – сказал Митрофанов.