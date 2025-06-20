Стало известно имя судьи, в давлении на которого обвиняют руководителей «Торпедо»

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.
За последние три месяца он трижды работал на домашних матчах команды: 22 марта он судил игру с «Родиной» (0:0), 21 апреля – с «Уралом» (1:1) и 11 мая – с «Шинником» (1:0).
По версии следствия, именно Перезву руководители «Торпедо» пытались убедить организовать необходимый результат.
- Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
- Руководители московского клуба задержаны на 48 часов.
- По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
Источник: телеграм-канал Sport Baza