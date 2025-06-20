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  • Стало известно имя судьи, в давлении на которого обвиняют руководителей «Торпедо»

Стало известно имя судьи, в давлении на которого обвиняют руководителей «Торпедо»

Сегодня, 09:47
8

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.

За последние три месяца он трижды работал на домашних матчах команды: 22 марта он судил игру с «Родиной» (0:0), 21 апреля – с «Уралом» (1:1) и 11 мая – с «Шинником» (1:0).

По версии следствия, именно Перезву руководители «Торпедо» пытались убедить организовать необходимый результат.

  • Сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
  • Руководители московского клуба задержаны на 48 часов.
  • По словам адвоката Соболева Андрея Алешкина, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Перезва Максим
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Комментарии (8)
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ilich55
1750402972
Видимо бабло взял, а результат не обеспечил. Стандартный стиль работы адвоката.
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russkiisergei
1750405405
мало предложили. вон позорники постоянно покупают результаты! заносят через нужных людей, и их не сдают.
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Интерес
1750405793
Мы отметим для порядка, это изменение: начиналось всё со ВЗЯТКИ, кончилось ДАВЛЕНИЕМ! Теперь точно всё становится похоже на многоходовочку по замещения "Торпедо" "Оренбургом" в РПЛ!
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NewLife
1750409909
На кону 6 очков для помойки( ЗПРФ !
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vvv123
1750410066
Да это обычная практика, судьям тоже надо жить. Этому просто мало предложили, пустяк. Так что поголосят и забудут!
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