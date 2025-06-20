Стало известно имя судьи, в давлении на которого обвиняют руководителей «Торпедо»

Владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова обвиняют в попытке давления на судью из Раменского Максима Перезву.

За последние три месяца он трижды работал на домашних матчах команды: 22 марта он судил игру с «Родиной» (0:0), 21 апреля – с «Уралом» (1:1) и 11 мая – с «Шинником» (1:0).

По версии следствия, именно Перезву руководители «Торпедо» пытались убедить организовать необходимый результат.