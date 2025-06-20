Руководители «Торпедо» задержаны на 48 часов

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов задержаны на 48 часов.
Сообщается, что Соболев не стал давать показания по делу об оказании противоправного влияния на результат матча. Он отказался отвечать на вопросы следователей сославшись на 51 статью конституции РФ.
Адвокат Соболева Андрей Алешкин сообщил, что уголовное дело никак не связано с результатами игр. По его словам, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.
- Ранее сообщалось, что в отношении владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2, «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
- Руководителей московского клуба подозревают в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба.
Источник: телеграм-канал Sport Baza