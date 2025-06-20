Руководители «Торпедо» задержаны на 48 часов

Владелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор клуба Валерий Скородумов задержаны на 48 часов.

Сообщается, что Соболев не стал давать показания по делу об оказании противоправного влияния на результат матча. Он отказался отвечать на вопросы следователей сославшись на 51 статью конституции РФ.

Адвокат Соболева Андрей Алешкин сообщил, что уголовное дело никак не связано с результатами игр. По его словам, согласно материалам дела преступление не было доведено до конца и в связи с этим влияния на результат не было.