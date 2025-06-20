Радимов назвал проблему «Спартака»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что «Спартак» опаздывает в приобретении игроков.

«Очень много слухов про «Спартак» ходит. Например, что главный тренер звонит Комличенко, а он уже в другой команде. «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать.

При том, что в ближайшем сезоне «Зенит» будет бороться за чемпионство априори. «Краснодар» – чемпион, постарается повторить. «Динамо» очень серьезно усилилось новым тренером. ЦСКА, которое провело мощнейшую весну и дальше с новым тренером, если усилится, тоже будет. «Локомотив» тоже усиливается.

А «Спартак»… Я ничего не имею против Антона Заболотного, хороший и качественный футболист, но если это единственное усиление красно‑белых, то этого мало», – сказал Радимов.