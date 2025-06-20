Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Радимов назвал проблему «Спартака»

Сегодня, 08:19
2

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов считает, что «Спартак» опаздывает в приобретении игроков.

«Очень много слухов про «Спартак» ходит. Например, что главный тренер звонит Комличенко, а он уже в другой команде. «Спартак» опаздывает на такт везде, в этом проблема. Они в прошлом году опоздали и не взяли медали и кубок. Я думаю, что в будущем сезоне опять чревато опоздать.

При том, что в ближайшем сезоне «Зенит» будет бороться за чемпионство априори. «Краснодар» – чемпион, постарается повторить. «Динамо» очень серьезно усилилось новым тренером. ЦСКА, которое провело мощнейшую весну и дальше с новым тренером, если усилится, тоже будет. «Локомотив» тоже усиливается.

А «Спартак»… Я ничего не имею против Антона Заболотного, хороший и качественный футболист, но если это единственное усиление красно‑белых, то этого мало», – сказал Радимов.

  • В сезоне-2024/25 «Спартак» занял 4-е место в РПЛ, отстав от ЦСКА на 2 очка. В FONBET Кубке России команда выбыла на стадии финала Пути регионов.
  • Нападающий Антон Заболотный должен перейти в московский клуб в ближайшее время. 33-летний форвард в сезоне-2024/25 провел за «Химки» 31 встречу, забил 6 голов, сделал 6 ассистов.

Еще по теме:
Черчесов – о решениях в российском футболе: «Абаскалю, который ничего не выиграл, в «Спартаке» подняли зарплату» 4
Воспитанник «Спартака» Руденко прокомментировал трансфер в «Локо»
Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1750399002
в очередной раз стало очень стыдно за спартаг! прям с утра)
Ответить
NewLife
1750401817
Наша помойная редколлегия распустила "«Очень много слухов про «Спартак»", но ничего не прокатывает. Мы уже Заболотного икотой замучили, звонили Комли от имени Станковича, и все впустую. Хорошо хоть Бомба продолжает меня печатать, а то моя должность на помойке "Советник гендиректора" по распространению хейта и туфты против Спартака будет под угрозой))
Ответить
Главные новости
Месси рассказал, как относится к Роналду
14:36
Агент Головина отреагировал на информацию о желании «Монако» продать игрока
14:22
1
Адвокат Добровинский – о деле руководства «Торпедо»: «Это подстава, я давно не сталкивался с такими врагами»
13:55
3
Уход Головина мог бы помочь «Монако» купить Фати у «Барселоны»
13:46
Медведев сказал, какой клуб стоит взять в РПЛ при исключении «Торпедо»
13:30
8
Фото29-летняя модель прокомментировала совместный отдых с 17-летним Ямалем
12:46
6
Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»
12:17
6
Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
12:04
«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником
11:51
Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»
11:23
2
Все новости
Все новости
Опорником «Зенита» заинтересовались на Ближнем Востоке
14:12
Агенты Фреда отреагировали на информацию об интересе «Зенита»
13:15
В РФС не исключили возрождения «Химок»: «Все долги, возможно, будут предъявлены новому клубу»
12:27
Оздоев – о российских клубах в Лиге чемпионов: «У них не было бы шансов. Абсолютно!»
12:17
5
Защитник ЦСКА может перейти в «Пари НН»
12:04
«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником
11:51
Губернатор Московской области прокомментировал исчезновение «Химок»
11:23
2
Бубнов оценил возможный трансфер Кисляка в «Фенербахче»
11:05
3
Адвокат Добровинский: «У «Торпедо» есть серьезные враги»
10:49
12
Карпин высказался по поводу запрета мата в футболе
10:44
23
Обращение «Торпедо» после задержания руководства клуба
10:25
2
Реакция РФС на скандал с «Торпедо»
10:17
10
Черчесов – о решениях в российском футболе: «Абаскалю, который ничего не выиграл, в «Спартаке» подняли зарплату»
10:05
4
Стало известно имя судьи, в давлении на которого обвиняют руководителей «Торпедо»
09:47
8
«Зенит» принял решение по Аршавину
09:38
6
Руководители «Торпедо» задержаны на 48 часов
09:30
2
Ташуев назвал клуб РПЛ, в который нужно перейти Кузяеву
09:23
2
Назван клуб РПЛ, в который может перейти Кокорин
09:09
5
Корнеев оценил игру Батракова
08:30
1
Радимов назвал проблему «Спартака»
08:19
2
Агент Пьянича прокомментировал информацию об уходе игрока из ЦСКА
08:07
6
РПЛ подтвердила проблемы в «Крыльях Советов»: «Есть сложности»
Вчера, 23:53
Фото«Пари НН» совершил 1-й трансфер на вход при Шпилевском
Вчера, 23:26
1
Стало известно, кто может заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 23:16
55
Воспитанник «Спартака» Руденко прокомментировал трансфер в «Локо»
Вчера, 23:03
В РПЛ выразили радость, что чемпионом стал не «Зенит»
Вчера, 22:46
4
Директор «Спартака» определил российского игрока, с которым связывает будущее клуба
Вчера, 22:36
6
Алексеев – о задержании главы «Торпедо» за попытку дачи взятки судье: «Раньше потоньше работали»
Вчера, 22:25
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 