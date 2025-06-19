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«Пари НН» совершил 1-й трансфер на вход при Шпилевском

Вчера, 23:26
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«Пари НН» совершил первый летний трансфер на вход. В команду перешел полузащитник Андрей Ивлев из «Факела». Контракт на три года.

«Ивлев – один из самых талантливых молодых российских футболистов. Считается креативным игроком, среди его сильных качеств – видение поля, передачи, нестандартные решения и исполнение стандартных положений.

Андрей, приветствуем в Нижнем Новгороде! Желаем ярких игр, быстрого прогресса и побед вместе с «Пари НН»!» – написали нижегородцы в адрес 18-летнего Ивлева.

  • За «Факел» у Ивлева 32 матча, 2 ассиста.
  • Андрей вызывался в юношеские сборные России U-16, U-17, U-18 и U-19, за которые он провел больше двух десятков матчей.
  • «Пари НН» на этой неделе возглавил белорус Алексей Шпилевский.

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Факел Пари НН Ивлев Андрей Шпилевский Алексей
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ZAITZEFF2011
1750365240
Какой креатив? Обычный как и все.
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