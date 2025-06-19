«Пари НН» совершил 1-й трансфер на вход при Шпилевском

«Пари НН» совершил первый летний трансфер на вход. В команду перешел полузащитник Андрей Ивлев из «Факела». Контракт на три года.

«Ивлев – один из самых талантливых молодых российских футболистов. Считается креативным игроком, среди его сильных качеств – видение поля, передачи, нестандартные решения и исполнение стандартных положений.

Андрей, приветствуем в Нижнем Новгороде! Желаем ярких игр, быстрого прогресса и побед вместе с «Пари НН»!» – написали нижегородцы в адрес 18-летнего Ивлева.