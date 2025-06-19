Сычев оценил трансфер Заболотного в «Спартак»

Бывший спартаковец Дмитрий Сычев прокомментировал готовящийся трансфер Антона Заболотного в команду.

«Кто угодно может высказываться против, но решение принимает совет директоров клуба и главный тренер. Если тренеру нужен этот игрок, значит, он достоин быть в составе. Вполне качественный игрок под определeнную систему игры», – сказал Сычeв.