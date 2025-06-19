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  • Генсек РФС высказался о возможном увольнении Карпина из сборной России

Генсек РФС высказался о возможном увольнении Карпина из сборной России

Сегодня, 12:36
2

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил, есть ли механизм действий на случай скорой отставки главного тренера сборной России Валерия Карпина.

– Если у Карпина не пойдет в «Динамо», вы не боитесь, что в столичном клубе могут поставить вопрос о выборе перед Валерием Георгиевичем? И сборная России может остаться без тренера, если он выберет бело-голубых.

– Такие риски всегда есть. Зная Карпина, не уверен, что он пойдет на такое. Он – достаточно принципиальный, последовательный человек. Я сильно удивлюсь, если он подобным образом поступит.

Но в жизни все бывает. Мы одно предполагаем, а случается по-другому. Карпин же не раб.

У нас изначально есть условия, как РФС может расторгнуть контракт, как Карпин может расторгнуть контракт. Если совместная жизнь будет невозможна, есть варианты цивилизованного расхождения.

  • У Карпина контракт до 2028 года как с РФС, так и с «Динамо».
  • Сборную России он возглавил летом 2021-го.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий Митрофанов Максим
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Комментарии (2)
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The only one
1750326328
Митрофанушка сейчас при бабосах, можно и расслабиться, поразлагольствовать...
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Semenycch
1750326524
"Карпин же не раб." Гениальное умозаключение.
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