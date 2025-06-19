Быстров назвал футболиста, без которого «Краснодар» не стал бы чемпионом

Владимир Быстров определил ключевого игрока в чемпионском составе «Краснодара».
«Если бы «Краснодар» отпустил Кордобу в «Спартак», то не стал бы чемпионом – это 100%. Работоспособность Кордобы вызывает удивление.
Галицкий не хочет, как у Каборе посмотреть – сколько колец на ноге у Кордобы, чтобы узнать его возраст?» – сказал Быстров.
- «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ.
- 32-летний Джон Кордоба забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах лиги.
- Колумбиец отличился в том числе в «золотом матче» с «Динамо» (3:0).
Источник: Sport24