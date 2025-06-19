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  • Быстров назвал футболиста, без которого «Краснодар» не стал бы чемпионом

Быстров назвал футболиста, без которого «Краснодар» не стал бы чемпионом

Сегодня, 12:12
1

Владимир Быстров определил ключевого игрока в чемпионском составе «Краснодара».

«Если бы «Краснодар» отпустил Кордобу в «Спартак», то не стал бы чемпионом – это 100%. Работоспособность Кордобы вызывает удивление.

Галицкий не хочет, как у Каборе посмотреть – сколько колец на ноге у Кордобы, чтобы узнать его возраст?» – сказал Быстров.

  • «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ.
  • 32-летний Джон Кордоба забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах лиги.
  • Колумбиец отличился в том числе в «золотом матче» с «Динамо» (3:0).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Быстров Владимир
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Комментарии (1)
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The only one
1750326185
Ну надо же каков прорицатель. Ведь без Быстрова никто и подумать бы не смог...
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