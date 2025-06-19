Генич сказал, почему его возмутило назначение Карпина в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему ему не нравится приглашение Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

«Лично я возмущeн, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего – ну, абсолютно ничего, он не трофейный пока тренер – он настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, которые там ставят суперамбициозные [цели]…

Для меня это нонсенс. В такой стране что, не найти тренера для сборной, когда она играет шесть матчей в году товарищеских?.. Ну можно найти!» – сказал Генич.