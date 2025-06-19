Талалаев объяснил, почему часто конфликтует с руководителями клубов

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своих принципах.

«Чувство собственного достоинства иногда мешает, чтобы найти компромиссное решение, особенно с руководителем. Если мы пожали руки, я никогда первый не нарушу эту договоренность.

Сегодня те, кто зарабатывают миллиарды, считают, что вправе нарушить свои соглашения. Вот это мной воспринимается очень сложно.

Я понимаю, что я ответственен за команду, за штаб, за семьи, за футболистов. Но когда это делается неоднократно и мешает тебе достигать максимального результата, для меня очень сложно смириться.

Почему у меня были переходы, когда можно было развивать команду и самому развиваться? Некоторые из этих переходов были связаны с этим.

Я не терплю неуважения к тренерской профессии, к моим футболистам и к себе как к личности», – заявил Талалаев.