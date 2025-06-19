Радимов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от летней трансферной кампании «Спартака».

Клуб пока никого не подписал.

Спартаковцы собираются заполучить Антона Заболотного, а также правого защитника и хавбека.

Михаил Игнатов уже покинул команду, Даниила Хлусевича планируют продать.

«То, что «Спартаку» нужен игрок в середину поля, который будет начинать атаки, играя вперед – это очевидно.

Игрок на позицию ниже Барко. 10-15 млн [евро] – хорошая сумма, можно купить неплохого игрока, но опять же всплывает пример Солари, который за 15 млн сидит на скамейке и получает немаленькую зарплату.

Удивительно, что нет новостей и по поводу поиска крайних защитников, а это проблема команды в последние 2-3 года. И кто будет играть – Зобнин и Денисов?» – сказал Радимов.