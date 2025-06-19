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  • Радимов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Радимов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»

Сегодня, 08:40
3

Владислав Радимов поделился ожиданиями от летней трансферной кампании «Спартака».

  • Клуб пока никого не подписал.
  • Спартаковцы собираются заполучить Антона Заболотного, а также правого защитника и хавбека.
  • Михаил Игнатов уже покинул команду, Даниила Хлусевича планируют продать.

«То, что «Спартаку» нужен игрок в середину поля, который будет начинать атаки, играя вперед – это очевидно.

Игрок на позицию ниже Барко. 10-15 млн [евро] – хорошая сумма, можно купить неплохого игрока, но опять же всплывает пример Солари, который за 15 млн сидит на скамейке и получает немаленькую зарплату.

Удивительно, что нет новостей и по поводу поиска крайних защитников, а это проблема команды в последние 2-3 года. И кто будет играть – Зобнин и Денисов?» – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
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Комментарии (3)
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rash1959
1750312419
Бл..., ну никак без этого "спициалиста" не обойтись.
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Круче чем вареные яица
1750312668
Да не надо им усиливаться. Нужно продать Барко и Мартинса и фсё будет тип топ.
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ПалкоВводецъ007
1750312787
Спиртяку необходимо усилить судейские позиции. Так можно будет зацепиться за тройку. Вместо 20, поставят 30 пенальти и огромный отрыв по лояльности судей от всех команд. Мало их тащили в этом сезоне, нужно сильнее тащить. Гыгыгы
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