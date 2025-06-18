Отец Кузяева рассказал, почему Далер ни разу не сыграл за «Гавр» с января

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, объяснил отсутствие своего сына в составе «Гавра» на протяжении нескольких месяцев.

Российский футболист не появлялся на поле с 5 января.

«Я хотел бы внести ясность, почему Далер не выходил на поле весной. В прессе писали о недоверии тренера Дидье Дигара к моему сыну. Это неправда.

У них сложились хорошие, рабочие отношения. В интервью Дигар лестно отзывался о профессионализме Далера. На прощание он лично от себя преподнeс сыну подарок на память о совместной работе, что само по себе о многом говорит.

А не играл Далер по совсем другой причине. Кто внимательно следит за выступлениями «Гавра», знают, что на первый матч весенней части сезона, с одним из лидеров «Марселем», сын вышел в стартовом составе. И показал уверенную игру. Но травма, полученная в конце первого тайма, оказалась серьeзнее, чем мы ожидали.

Снимая мяч в подкате с ноги соперника, Далер получил сильнейший удар по голени. Была надежда, что дело обойдeтся ушибом. Гематома три недели не позволяла поставить точный диагноз. Когда воспаление сошло, врачи выявили у сына трещину в малой берцовой кости.

К середине весны Далер восстановился, но последствия травмы не позволяли ему играть в полную силу. К счастью, сейчас уже все проблемы в прошлом», – сказал Кузяев-старший.