Отец Кузяева рассказал, почему Далер ни разу не сыграл за «Гавр» с января

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, объяснил отсутствие своего сына в составе «Гавра» на протяжении нескольких месяцев.
Российский футболист не появлялся на поле с 5 января.
«Я хотел бы внести ясность, почему Далер не выходил на поле весной. В прессе писали о недоверии тренера Дидье Дигара к моему сыну. Это неправда.
У них сложились хорошие, рабочие отношения. В интервью Дигар лестно отзывался о профессионализме Далера. На прощание он лично от себя преподнeс сыну подарок на память о совместной работе, что само по себе о многом говорит.
А не играл Далер по совсем другой причине. Кто внимательно следит за выступлениями «Гавра», знают, что на первый матч весенней части сезона, с одним из лидеров «Марселем», сын вышел в стартовом составе. И показал уверенную игру. Но травма, полученная в конце первого тайма, оказалась серьeзнее, чем мы ожидали.
Снимая мяч в подкате с ноги соперника, Далер получил сильнейший удар по голени. Была надежда, что дело обойдeтся ушибом. Гематома три недели не позволяла поставить точный диагноз. Когда воспаление сошло, врачи выявили у сына трещину в малой берцовой кости.
К середине весны Далер восстановился, но последствия травмы не позволяли ему играть в полную силу. К счастью, сейчас уже все проблемы в прошлом», – сказал Кузяев-старший.
- 32-летний Кузяев провел в «Гавре» два сезона.
- Его статистика: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Французский клуб не продлил контракт с игроком.