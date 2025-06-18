Радимов назвал главного кандидата на вылет из РПЛ: «Невозможно понять, что там вообще происходит»

Владислав Радимов спрогнозировал, кто вылетит из РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Крылья» – просто едва ли не главные ньюс-мейкеры нашего футбола еще с прошлого года. Невозможно понять, что там вообще происходит, много игроков ушло, надо собирать новую команду.

Есть ли для этого финансы? Если брать глобально, «на бумаге» сейчас «Крылья» – главный кандидат на вылет. Потому что, как я понимаю, финансовые возможности клуба ограничены.

А на старте можно потерять столько очков, что потом не вылезти. И если сейчас еще и Адиев уйдет, будет просто трагикомично.

Потому что, если он хочет сейчас уйти, он, наверное, не представлял, что будет именно так. Тогда он бы просто в это не вписался», – сказал Радимов.