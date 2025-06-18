Отец Кузяева объяснил уход Далера из «Гавра»: «Решение было принято не вчера»

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, назвал причину ухода своего сына из «Гавра».
«Мне бы хотелось поблагодарить футбольный клуб «Гавр» и его болельщиков за сотрудничество и поддержку. Далер провeл два интересных и насыщенных сезона в одной из сильнейших лиг Европы.
Из топ-5 чемпионатов только «Гавр» сделал сыну конкретное приглашение два года назад. Мы это очень ценим и хотим пожелать команде всего наилучшего в будущем.
Во вторник прошла информация, что Далер покидает «Гавр», но на самом деле решение было принято не вчера, а ещe зимой, до старта весенней части чемпионата.
«Гавр», как и большинство французских клубов, испытывает серьeзные финансовые проблемы из-за снижения доходов от телевизионных контрактов. Поэтому клуб не стал препятствовать игрокам при поиске новых команд.
И у Далера было предложение зимой, но он посчитал, что не может оставить команду в трудное время, а должен максимально помочь ей в борьбе за выживание в Лиге 1.
Он был уверен, что «Гавру» по силам решить эту задачу. В итоге так и случилось», – сказал Кузяев-старший.
- 32-летний Кузяев провел в «Гавре» два сезона.
- Его статистика: 46 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
- Французский клуб не продлил контракт с игроком.