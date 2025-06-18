Радимов: «Спартак» почему-то везде опаздывает»

Владислав Радимов оценил работу «Спартака» на летнем трансферном рынке.

Клуб пока никого не подписал.

Спартаковцы собираются заполучить Антона Заболотного, а также правого защитника и хавбека.

Михаил Игнатов уже покинул команду, Даниила Хлусевича планируют продать.

«Спартак» ищет форварда, это известно, хотели подписать Комличенко, но «Спартак» почему-то везде опаздывает. А надо поторопиться.

Те, кто хочет конкурировать за золото, берут игроков – «Локо», «Динамо», у ЦСКА и «Зенита» и так хороший состав, как и у «Краснодара».

А если ты занимаешь четвертое место и вылетаешь в полуфинале кубка, то, наверное, надо усиливаться. Но «Спартак», повторюсь, опаздывает.

Станкович звонит Комличенко сам – а зачем тогда клубу спортивный директор? Клуб в который раз не может определиться, как поступить в той или иной ситуации, а потом зимой, когда вроде все хорошо, делает ненужные покупки.

Пример Солари, который пару раз вышел в основе, тому пример», – сказал Радимов.