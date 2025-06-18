Глушаков объяснил, почему не считает Карпина предателем «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».
- Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
- Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
- Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
- До февраля Карпин работал в «Ростове».
– Как вы относитесь к назначению Валерия Карпина в «Динамо»? Он будет совмещать работу в сборной.
– Положительно. Он ведь уже так тренировал «Ростов».
– Как вы считаете, он таким образом не предал красно-белые цвета?
– Он же работал в «Спартаке» и на данный момент был свободен, тренировал сборную. Так что если было такое совместное предложение с РФС и со всеми.
А то, что предал или не предал, многие тренеры уходят и тренировали.
– Он корректно поступил с «Ростовом», сказав, что хочет отдохнуть?
– Все честно сказал. Я вчера только приехал из Новороссийска. Я 20 часов добирался до Москвы, и понял, что такое ездить из Ростова и Новороссийска. Это очень сложная логистика. Иногда накапливается усталость.