Глушаков объяснил, почему не считает Карпина предателем «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.

Карпин сменил уволенного Марцела Личку.

Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.

До февраля Карпин работал в «Ростове».

– Как вы относитесь к назначению Валерия Карпина в «Динамо»? Он будет совмещать работу в сборной.

– Положительно. Он ведь уже так тренировал «Ростов».

– Как вы считаете, он таким образом не предал красно-белые цвета?

– Он же работал в «Спартаке» и на данный момент был свободен, тренировал сборную. Так что если было такое совместное предложение с РФС и со всеми.

А то, что предал или не предал, многие тренеры уходят и тренировали.

– Он корректно поступил с «Ростовом», сказав, что хочет отдохнуть?

– Все честно сказал. Я вчера только приехал из Новороссийска. Я 20 часов добирался до Москвы, и понял, что такое ездить из Ростова и Новороссийска. Это очень сложная логистика. Иногда накапливается усталость.