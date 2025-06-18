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  • Глушаков объяснил, почему не считает Карпина предателем «Спартака»

Глушаков объяснил, почему не считает Карпина предателем «Спартака»

Сегодня, 15:45
2

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о назначении Валерия Карпина в «Динамо».

  • Тренер будет совмещать посты в клубе и сборной России.
  • Карпин сменил уволенного Марцела Личку.
  • Контракт с ним рассчитан до лета 2028-го.
  • До февраля Карпин работал в «Ростове».

– Как вы относитесь к назначению Валерия Карпина в «Динамо»? Он будет совмещать работу в сборной.

– Положительно. Он ведь уже так тренировал «Ростов».

– Как вы считаете, он таким образом не предал красно-белые цвета?

– Он же работал в «Спартаке» и на данный момент был свободен, тренировал сборную. Так что если было такое совместное предложение с РФС и со всеми.

А то, что предал или не предал, многие тренеры уходят и тренировали.

– Он корректно поступил с «Ростовом», сказав, что хочет отдохнуть?

– Все честно сказал. Я вчера только приехал из Новороссийска. Я 20 часов добирался до Москвы, и понял, что такое ездить из Ростова и Новороссийска. Это очень сложная логистика. Иногда накапливается усталость.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Глушаков Денис Карпин Валерий
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Комментарии (2)
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NewLife
1750251911
Только придурки из РБ Спорт могут задавать такие вопросы, а такой недоумок, как Глушаков, на них отвечать.
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oyabun
1750253149
Тренер - не крепостной. Изначально вопрос провокационный и популисткий.
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