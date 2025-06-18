В «Зените» рассказали о планах по усилению состава

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу работы клуба на трансферном рынке.
– Сколько новичков придет в «Зенит» этим летом?
– Главное не количество, а качество.
– Была информация, что «Зенит» внимательно следит за Алексеем Батраковым и хотел сделать ему предложение.
– Мы следим за всеми, но в приоритетном списке его у нас не было.
- «Зенит» в сезоне-2024/25 финишировал на 2-м месте в РПЛ и не выиграл Кубок.
- За прошедший год клуб потратил на трансферы более 77 млн евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»