В «Зените» рассказали о планах по усилению состава

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев дал комментарий по поводу работы клуба на трансферном рынке.

– Сколько новичков придет в «Зенит» этим летом?

– Главное не количество, а качество.

– Была информация, что «Зенит» внимательно следит за Алексеем Батраковым и хотел сделать ему предложение.

– Мы следим за всеми, но в приоритетном списке его у нас не было.