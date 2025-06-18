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Гвардиола выбрал нового капитана «Манчестер Сити»

Сегодня, 14:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объявил имя нового капитана команды.

Это полузащитник Бернарду Силва, выступающий за клуб с 2017 года.

«Впервые в карьере я сам выбрал капитана. Иногда мне хочется быть боссом.

Думаю, Бернарду был невероятной фигурой для нас на протяжении многих лет.

Всегда в трудные моменты он понимал, что должен проявить себя», – заявил Гвардиола.

  • В прошлом сезоне Силва забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 49 матчах.
  • Его контракт с «Сити» истекает через год.

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Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Силва Бернарду Гвардиола Хосеп
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