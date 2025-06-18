Гвардиола выбрал нового капитана «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объявил имя нового капитана команды.

Это полузащитник Бернарду Силва, выступающий за клуб с 2017 года.

«Впервые в карьере я сам выбрал капитана. Иногда мне хочется быть боссом.

Думаю, Бернарду был невероятной фигурой для нас на протяжении многих лет.

Всегда в трудные моменты он понимал, что должен проявить себя», – заявил Гвардиола.