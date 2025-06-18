Генич отреагировал на закрытие «Химок» – он провел в клубе 2,5 сезона

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал пост по случаю приостановки деятельности «Химок».
«Жаль. Практически родной клуб для меня. Зато остался лучшим бомбардиром «Химок» в Кубке России… Ээээхххх», – написал Генич в своем телеграм-канале.
- «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ.
- У клуба накопились многомиллионные долги, в том числе перед футболистами.
- Генич выступал за подмосковную команду на протяжении 2,5 сезонов в период с 1999 по 2001 год.
Источник: телеграм-канал Константина Генича