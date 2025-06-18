Трушечкин отреагировал на слова Карпина о заговоре на «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин отреагировал на слова главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина о кампании телеканала против него.

«Сейчас что ни напишешь про Валерия Георгиевича К., это могут воспринять как в том случае с «наррадорами»: «ага, все-таки у вас там установка мочить! Он всего одну фразу сказал, а вы все как по команде «фас»!

Так что неблагодарное это дело. Ну и что же теперь, мне благодарности и не надо. Я просто напомню, что предыдушим постом три дня назад об этом говорил.

(«Ага, вот это и был пробный камушек вашей грязной кампании! Мы так и знали!»)

Повторю: считаю совместительство в сборной и клубе-участнике чемпионской гонки (пока потенциальном участнике, да) – явным конфликтом интересов. Который еще не раз взорвет инфополе.

Но вот чего я не мог предположить, а надо бы – там люди «умеют в пяр» – что «Динамо» в этом конфликте пойдет на превентивное обострение. Ну, типа, «вы только думаете на нас прыгнуть, поэтому вот мы вас решили на опережение отоварить первыми».

Смотрите: чемпионат еще не начался, а дело повернуто так, что симпатичному клубу с новым ярким тренером какие-то (понятно, на какого они работают-то!) злобные журналюги и диванные эксперты уже мешают завоевывать чемпионство! Затеяли травлю!

«Бей первым». Посмотрим, к чему вас приведет это изощренное пацанство, коллеги», – написал Трушечкин.