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  • Трушечкин отреагировал на слова Карпина о заговоре на «Матч ТВ»

Трушечкин отреагировал на слова Карпина о заговоре на «Матч ТВ»

Сегодня, 13:25
6

Комментатор «Матч ТВ» Роман Трушечкин отреагировал на слова главного тренера «Динамо» и сборной России Валерия Карпина о кампании телеканала против него.

«Сейчас что ни напишешь про Валерия Георгиевича К., это могут воспринять как в том случае с «наррадорами»: «ага, все-таки у вас там установка мочить! Он всего одну фразу сказал, а вы все как по команде «фас»!

Так что неблагодарное это дело. Ну и что же теперь, мне благодарности и не надо. Я просто напомню, что предыдушим постом три дня назад об этом говорил.

(«Ага, вот это и был пробный камушек вашей грязной кампании! Мы так и знали!»)

Повторю: считаю совместительство в сборной и клубе-участнике чемпионской гонки (пока потенциальном участнике, да) – явным конфликтом интересов. Который еще не раз взорвет инфополе.

Но вот чего я не мог предположить, а надо бы – там люди «умеют в пяр» – что «Динамо» в этом конфликте пойдет на превентивное обострение. Ну, типа, «вы только думаете на нас прыгнуть, поэтому вот мы вас решили на опережение отоварить первыми».

Смотрите: чемпионат еще не начался, а дело повернуто так, что симпатичному клубу с новым ярким тренером какие-то (понятно, на какого они работают-то!) злобные журналюги и диванные эксперты уже мешают завоевывать чемпионство! Затеяли травлю!

«Бей первым». Посмотрим, к чему вас приведет это изощренное пацанство, коллеги», – написал Трушечкин.

  • Карпин ранее выразил уверенность, что на «Матч ТВ» запустили кампанию против его совмещения постов: «Я не предполагаю, а знаю, все понятно, по-моему. Это будет на их совести, как обычно».
  • 56-летний тренер в это межсезонье подписал контракт с «Динамо», рассчитанный до лета 2028 года.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.

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Источник: телеграм-канал «комментатор Трушечкин»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Карпин Валерий
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Комментарии (6)
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Semenycch
1750243387
Матч ТВ совершенно правы, совместительство должностей главного тренера клуба, одного из претендентов на медали и тренера сборной совершенно не допустимо! Пусть это эстонское бесстыдство выберет что то одно!
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ScarlettOgusania
1750245868
Карпуша, будучи в Ростове тренером, использовал право вызова в сборную "своих" игроков, которых никогда бы ни один тренер в сборную не вызвал... Трушечкин правильно говорит про "конфликт интересов", но сказав про него, надо было уточнить, что ещё больший "конфликт" создан в РФС, где уже 6 лет подряд "безальтернативно" занимает пост президента бывший гендиректор зенита, удивительным образом совпала и несменяемость чемпиона "безальтернативная" до прошедшего сезона... ни на что не намекаю, просто "случайное" совпадение...))
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Volnodum
1750248980
Да это Динамо пополнилось ещё одним челом недовольным ни журналистами, ни комментаторами, ни судейством. Скоро болельщиков пускать на стадионы перестанут, ведь клуб и без них деньги получает от кураторов. Никогда не любил этот клуб. Зенит- это временная тема. А это уже с советских годов тянется
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subbotaspartak
1750250155
Заговор... Наговор?... Приговор!!!!
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