В РФС сказали, может ли Карпин уйти с поста главного тренера сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о возможности расторжения контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Не получится ли такого, что Валерий Карпин придет и скажет: «Извините, я хочу покинуть пост главного тренера сборной России и сосредоточусь на работе в клубе»?

– Валерий Георгиевич, как и любой другой человек, благодаря нашему трудовому кодексу не является рабом. Соответственно, у него нет, при отсутствии соответствующего желания, безусловной обязанности, где бы то ни было работать.

Поэтому контракт главного тренера в любом случае содержит условия его расторжения, они у нас прописаны. Эти условия могут быть выполнены. Тогда тренер покинет сборную.

– РФС обезопасил себя на этот случай?

– По совокупности различных сторон, но у нас отношения паритетные. РФС может быть и недоволен чем‑то в будущем, теоретически же может встать вопрос, что мы хотим поменять тренера? Поэтому у нас есть цивилизованный контракт, мы договорились о всех вариантах, как о продолжении сотрудничества, так и о цивилизованном прекращении.

Но давайте не смотреть на все в негативе, нужно смотреть на все с позитивом. Мы надеемся на то, что тренер вернется к работе исключительно в РФС как можно раньше, потому что мы хотим, чтобы нас как можно раньше допустили.

– Все скучают по официальным матчам.

– Не просто скучаем, хотим, чтобы как можно раньше начали участвовать в официальных спортивных соревнованиях.