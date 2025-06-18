В РФС сказали, может ли Карпин уйти с поста главного тренера сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о возможности расторжения контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
– Не получится ли такого, что Валерий Карпин придет и скажет: «Извините, я хочу покинуть пост главного тренера сборной России и сосредоточусь на работе в клубе»?
– Валерий Георгиевич, как и любой другой человек, благодаря нашему трудовому кодексу не является рабом. Соответственно, у него нет, при отсутствии соответствующего желания, безусловной обязанности, где бы то ни было работать.
Поэтому контракт главного тренера в любом случае содержит условия его расторжения, они у нас прописаны. Эти условия могут быть выполнены. Тогда тренер покинет сборную.
– РФС обезопасил себя на этот случай?
– По совокупности различных сторон, но у нас отношения паритетные. РФС может быть и недоволен чем‑то в будущем, теоретически же может встать вопрос, что мы хотим поменять тренера? Поэтому у нас есть цивилизованный контракт, мы договорились о всех вариантах, как о продолжении сотрудничества, так и о цивилизованном прекращении.
Но давайте не смотреть на все в негативе, нужно смотреть на все с позитивом. Мы надеемся на то, что тренер вернется к работе исключительно в РФС как можно раньше, потому что мы хотим, чтобы нас как можно раньше допустили.
– Все скучают по официальным матчам.
– Не просто скучаем, хотим, чтобы как можно раньше начали участвовать в официальных спортивных соревнованиях.
- 56-летний Валерий Карпин на прошлой неделе стал главным тренером «Динамо». Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
- С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
- Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.