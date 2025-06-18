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В РФС сказали, может ли Карпин уйти с поста главного тренера сборной России

Сегодня, 12:57
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о возможности расторжения контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Не получится ли такого, что Валерий Карпин придет и скажет: «Извините, я хочу покинуть пост главного тренера сборной России и сосредоточусь на работе в клубе»?

– Валерий Георгиевич, как и любой другой человек, благодаря нашему трудовому кодексу не является рабом. Соответственно, у него нет, при отсутствии соответствующего желания, безусловной обязанности, где бы то ни было работать.

Поэтому контракт главного тренера в любом случае содержит условия его расторжения, они у нас прописаны. Эти условия могут быть выполнены. Тогда тренер покинет сборную.

– РФС обезопасил себя на этот случай?

– По совокупности различных сторон, но у нас отношения паритетные. РФС может быть и недоволен чем‑то в будущем, теоретически же может встать вопрос, что мы хотим поменять тренера? Поэтому у нас есть цивилизованный контракт, мы договорились о всех вариантах, как о продолжении сотрудничества, так и о цивилизованном прекращении.

Но давайте не смотреть на все в негативе, нужно смотреть на все с позитивом. Мы надеемся на то, что тренер вернется к работе исключительно в РФС как можно раньше, потому что мы хотим, чтобы нас как можно раньше допустили.

– Все скучают по официальным матчам.

– Не просто скучаем, хотим, чтобы как можно раньше начали участвовать в официальных спортивных соревнованиях.

  • 56-летний Валерий Карпин на прошлой неделе стал главным тренером «Динамо». Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Карпин Валерий Митрофанов Максим
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Комментарии (1)
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bashnat013
1750243032
А что есть для сборной разница уйдет ли Карпин?
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