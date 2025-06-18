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  • Мостовой сказал, какой урок должен вынести «Зенит» из поражения в чемпионате

Мостовой сказал, какой урок должен вынести «Зенит» из поражения в чемпионате

Сегодня, 12:46
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что ключевые матчи для «Зенита», в которых он проиграл борьбу за чемпионский титул в сезоне-2024/25, прошли в декабре.

– Как «Зенит» видится со стороны, Александр Владимирович?

– Если верна информация о приобретении Жерсона, если он такого же уровня, как Луис Энрике, то, конечно, это серьезное усиление. С другой стороны, а когда «Зенит» не усиливался?

Конечно, многих удивило, что петербуржцы не сумели выиграть чемпионат, поэтому они, безусловно, станут еще активнее на трансферном рынке. При этом не забывайте, что это «Зенит»: захотели – купили за двадцать, захотели – за тридцать.

Есть ли ресурсы на российском рынке? Разумеется! Взяли же Глушенкова – и какой шикарный отрезок он провел в начале прошлого сезона! Кто знает, как бы закончился чемпионат, если бы не его травмы.

Другое дело, что российских футболистов такого уровня, как Дуглас Сантос, Барриос и Вендел сейчас нет, даже «Краснодару», не так давно трубившему о собственных воспитанниках, приходится менять вектор развития и последние пять лет играть иностранцами.

Паспорт в футбол не играет. Какая разница, откуда Кордоба, если он лучший нападающий страны и дающий результат. На поле выходит сильнейший – вот главный закон футбола. Все.

– Какой главный урок должен вынести «Зенит» из прошлого сезона?

– То, что нет проходных матчей. Я бы не сказал, что произошло какое-то чудо, нет. «Зениту», конечно, было неприятно, но вопросы он должен задавать сам себе.

После поражений от «Крыльев Советов» и «Акрона» я сразу сказал, что эти неудачи аукнутся в конце сезона, чемпионат «Зенит» проиграл не весной, а в декабре. Так что главное, что должен сделать «Зенит» – более бережно относиться к матчам с такими соперниками, как «Крылья» и «Акрон».

Футбол, правда, такая игра, что ты можешь 90 минут провести в атаке, а на 90+1 пропустить гол и проиграть. С «Зенитом» случилось вот так, но петербуржцы были и остаются главным фаворитом чемпионата.

  • «Зенит» в минувшем сезоне занял 2-е место в чемпионате России, отстав от «Краснодара» на 1 очко.
  • Петербургский клуб до этого побеждал в РПЛ 6 раз подряд.
  • Перед зимним перерывом команда из Санкт-Петербурга потерпела два подряд домашних поражения – от «Крыльев Советов» (2:3) и «Акрона» (1:2).

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Источник: bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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1750243489
Какой умный! Да после двойного поражения от самарцев даже мой кот мяукнул,что кабздец котёнку,и больше со мной футбол не смотрел.Видимо,болеет за "Зенит",подлец...
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Garrincha58
1750245546
да пусть хоть ещё несколько Луисов и Жерсонов купят всё равно при этом тренере ничего не выиграют
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FWSPM
1750251787
Нестолетник проиграл чемпионскую гонку весной когда Спартак прибил его без шансов в Москве. А не все эти ваши крылья и акроны )))
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