Тренер ЦСКА рассказал, как от Кисляка отказались в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве»

Тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, как полузащитник Матвей Кисляк оказался в клубе.
– Каким к вам попал Матвей?
– Мне позвонил скаут, легенда ЦСКА Денис Машкарин: «Нужно посмотреть парня». На просмотре Машкарин добавил: «Кисляка не взяли «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Не проходил по антропометрии». Под конец занятия я сказал: надо зачислять.
– Что убедило?
– Игровой интеллект: Матвей предельно быстро оценивал ситуацию и выдавал решение. Мама говорила мне: «Смотришь в книгу, видишь фигу» – так вот, Кисляк сразу видит все, что в книге есть. Натренировать такое очень сложно. Когда Матвей рассказывал о том, что я ему чему-то научил, я ему написал: «Как я мог тебя этому научить, если сам так не умею?»
- Кисляк начал заниматься футболом в академии «Чертаново», а в 14 лет перешел в ЦСКА.
- Дебютировал за основную команду в сезоне-2023/24.
- Сейчас в трансфере Кисляка заинтересован «Фенербахче».
- 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.
- Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.
Источник: Sport24