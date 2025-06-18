Тренер ЦСКА рассказал, как от Кисляка отказались в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве»

Тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, как полузащитник Матвей Кисляк оказался в клубе.

– Каким к вам попал Матвей?

– Мне позвонил скаут, легенда ЦСКА Денис Машкарин: «Нужно посмотреть парня». На просмотре Машкарин добавил: «Кисляка не взяли «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Не проходил по антропометрии». Под конец занятия я сказал: надо зачислять.

– Что убедило?

– Игровой интеллект: Матвей предельно быстро оценивал ситуацию и выдавал решение. Мама говорила мне: «Смотришь в книгу, видишь фигу» – так вот, Кисляк сразу видит все, что в книге есть. Натренировать такое очень сложно. Когда Матвей рассказывал о том, что я ему чему-то научил, я ему написал: «Как я мог тебя этому научить, если сам так не умею?»