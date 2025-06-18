Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Тренер ЦСКА рассказал, как от Кисляка отказались в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве»

Тренер ЦСКА рассказал, как от Кисляка отказались в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве»

Сегодня, 11:05
1

Тренер молодежной команды ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, как полузащитник Матвей Кисляк оказался в клубе.

– Каким к вам попал Матвей?

Мне позвонил скаут, легенда ЦСКА Денис Машкарин: «Нужно посмотреть парня». На просмотре Машкарин добавил: «Кисляка не взяли «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Не проходил по антропометрии». Под конец занятия я сказал: надо зачислять.

– Что убедило?

– Игровой интеллект: Матвей предельно быстро оценивал ситуацию и выдавал решение. Мама говорила мне: «Смотришь в книгу, видишь фигу» – так вот, Кисляк сразу видит все, что в книге есть. Натренировать такое очень сложно. Когда Матвей рассказывал о том, что я ему чему-то научил, я ему написал: «Как я мог тебя этому научить, если сам так не умею?»

  • Кисляк начал заниматься футболом в академии «Чертаново», а в 14 лет перешел в ЦСКА.
  • Дебютировал за основную команду в сезоне-2023/24.
  • Сейчас в трансфере Кисляка заинтересован «Фенербахче».
  • 19-летний хавбек в минувшем сезоне провел за ЦСКА 33 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Кисляка в 8 миллионов евро.
  • Полузащитник дебютировал за сборную России в этом году, сыграв за нее в 4 матчах.

Еще по теме:
Мостовой сказал, что потребуется ЦСКА для успешного сезона без Николича 1
Газзаев удивлен выбором нового тренера для ЦСКА 3
Чемпион России в составе ЦСКА возглавил «Муром» – известна зарплата 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Динамо Локомотив Кисляк Матвей
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1750243593
Поэтому все,включая семью(если затурканные не лгут),хотят его загубить,раньше футбольной зрелости сделав его янычаром.
Ответить
Главные новости
«Химки» закрылись, не погасив долги перед игроками
16:50
России предложили товарищеский матч со 160-й сборной мира
16:29
2
«Крылья Советов» и «Пари НН» заинтересованы в аренде вингера «Локомотива»
16:16
Стало известно, может ли Кузяев вернуться в «Зенит»
15:57
5
Глушаков объяснил, почему не считает Карпина предателем «Спартака»
15:45
2
Фото«Барселона» объявила о переходе вратаря за 25 миллионов
15:07
Украина потребовала отменить ноябрьский матч сборной России
14:58
9
Клубы РПЛ не сыграют в еврокубках-2025/26
14:47
9
В «Зените» рассказали о планах по усилению состава
14:43
5
Гвардиола выбрал нового капитана «Манчестер Сити»
14:31
Все новости
Все новости
Динамовец Лещук оценил конфликт Трампа и Маска
15:30
Клубы РПЛ не сыграют в еврокубках-2025/26
14:47
8
В «Зените» рассказали о планах по усилению состава
14:43
5
Генич отреагировал на закрытие «Химок» – он провел в клубе 2,5 сезона
14:23
«Пари НН» объявил об уходе рекордсмена клуба по числу матчей
14:00
1
Заявление «Химок» о будущем клуба
13:28
5
Трушечкин отреагировал на слова Карпина о заговоре на «Матч ТВ»
13:25
6
Мостовой сказал, что потребуется ЦСКА для успешного сезона без Николича
13:12
1
Мостовой сказал, какой урок должен вынести «Зенит» из поражения в чемпионате
12:46
5
Жена Карпина рассказала историю взаимоотношений с мужем: «Называла его дядей Валерой и обращалась на вы»
12:33
5
Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
12:24
«Краснодар» сделал предложение по трансферу защитника сборной России
12:12
11
Агенты Даку остались недовольны переговорами с «Зенитом»
11:17
7
Тренер ЦСКА рассказал, как от Кисляка отказались в «Спартаке», «Динамо» и «Локомотиве»
11:05
1
Фото«Краснодар» подписал нового голкипера
10:30
4
Фернандес приступил к тренировкам в московском клубе
10:23
1
Стал известен размер зарплаты Заболотного в «Спартаке»
10:13
20
В «Зените» подтвердили возвращение Вендела в Санкт-Петербург
10:02
15
Марио Фернандес ведет переговоры с московским клубом
09:45
12
Шпилевский – о назначении в «Пари НН»: «Меня даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться»
09:31
Селюк: «Если бы Станкович подписал Комличенко, то рядом с фото тренера надо было делать подпись: «Полный идиот»!»
09:03
16
Радимов отреагировал на трансфер Осипенко в «Динамо»
08:38
Аршавин высказался о будущем Гладышева в «Динамо»
08:09
4
«Динамо» просило «Зенит» не вмешиваться в переговоры с Осипенко
01:45
1
Жена Карпина объяснила, почему они отдыхают только в Турции
01:36
9
«Зенит» предложил 20 миллионов за бразильского форварда
01:28
4
Газзаев – «Спартаку»: «Зачем продали Соболева?»
01:19
22
Жена Карпина ответила, что ее муж любит есть: «Когда такой человек живет с тобой, это вообще проблема»
01:11
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 