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  • В «Зените» подтвердили возвращение Вендела в Санкт-Петербург

В «Зените» подтвердили возвращение Вендела в Санкт-Петербург

Сегодня, 10:02
15

В пресс-службе «Зенита» рассказали, будет ли бразильский полузащитник Вендел присутствовать на предсезонном медосмотре петербургской команды. Медосмотр запланирован на 18 и 19 июня.

«Вендел пройдет медосмотр в Петербурге», – подтвердили в пресс-службе «Зенита».

  • Вендел после окончания сезона-2024/25 должен был перейти в «Ботафого», но этот трансфер сорвался.
  • Бразилец из-за травмы пропустил последние игры «Зенита» в мае и перед вылетом из России в Бразилию появлися в аэропорту Пулково с 10 чемоданами.
  • 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
  • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
  • Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны команд из Саудовской Аравии, катарского «Аль-Садда» и одной из команд Турции.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел
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Комментарии (15)
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andrei-sarap-yandex
1750230659
продать ВЕНДЕЛА ...нет у него мотивации..будет дурака валять как ГЛУШЕНКОВ И СОБОЛЕВ
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Good_win
1750232054
вот и славно... будет житель страны, где много диких венделов, балду пинать на деньги местных пенсионеров, да вносить посильный вклад в серьожэнькин недоклупп)))
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DMитрий
1750233218
Ему в команде погоняло Карлосон уже должны дать? Сколько раз улетал и всё возвращается :)
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САДЫЧОК
1750234373
Мне кажется , он лет 10 возвращается после неудачной продажи!
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Иван Петров 1986
1750234423
И што. Опять?
Ответить
АЛЕКС 58
1750236028
В Факел его отдайте,он воронежцам очень понравился,бананами будет обеспечен бесплатно
Ответить
Павелий
1750242238
Все 12 чемоданов снова привезёт?
Ответить
Иван Петров 1986
1750245385
Да дайте вы ему паспорт наконец.
Ответить
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