В «Зените» подтвердили возвращение Вендела в Санкт-Петербург

В пресс-службе «Зенита» рассказали, будет ли бразильский полузащитник Вендел присутствовать на предсезонном медосмотре петербургской команды. Медосмотр запланирован на 18 и 19 июня.

«Вендел пройдет медосмотр в Петербурге», – подтвердили в пресс-службе «Зенита».