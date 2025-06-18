В «Зените» подтвердили возвращение Вендела в Санкт-Петербург

В пресс-службе «Зенита» рассказали, будет ли бразильский полузащитник Вендел присутствовать на предсезонном медосмотре петербургской команды. Медосмотр запланирован на 18 и 19 июня.
«Вендел пройдет медосмотр в Петербурге», – подтвердили в пресс-службе «Зенита».
- Вендел после окончания сезона-2024/25 должен был перейти в «Ботафого», но этот трансфер сорвался.
- Бразилец из-за травмы пропустил последние игры «Зенита» в мае и перед вылетом из России в Бразилию появлися в аэропорту Пулково с 10 чемоданами.
- 27-летний Вендел провел в минувшем сезоне за «Зенит» 27 матчей, забил 2 гола, отдал 13 передач.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
- Сообщалось об интересе к бразильцу со стороны команд из Саудовской Аравии, катарского «Аль-Садда» и одной из команд Турции.
Источник: «Спорт день за днём»