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Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Сегодня, 08:47
5

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сeмин считает. Что вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову нужно много работать, чтобы вытеснить с позиции основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

«Сафонов должен работать и работать, чтобы стать основным вратарем «ПСЖ». Доннарумма на сегодня точно сильнее его, но это значит лишь то, что Матвею есть куда расти», – сказал Сeмин.

  • 26-летний Матвей Сафонов в сезоне-2024/25 сыграл за «ПСЖ» в 17 встречах, пропустил 13 мячей, провел 7 матчей на ноль. Также в этом сезоне он принял участие в 1 встрече сборной России против Нигерии, пропустил 1 гол.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
  • 26-летний Доннарумма в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 41 встрече, пропустил 39 голов, провел 13 встреч на ноль.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Франция. Лига 1 ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Семин Юрий
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Комментарии (5)
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subbotaspartak
1750233573
После игры за сборную его не пустят на поле..
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boris63
1750235703
Расти это не про Сафонова, свой потолок игрок уже прошёл.
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АЛЕКС 58
1750236840
В ПСЖ ему не вырасти выше лавки запасных. Скоро в аренду сдадут,как неликвид. И пойдёт Мотька по рукам вместе со стюардеской
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FFR
1750237343
Палыч, выше головы не прыгнешь.
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