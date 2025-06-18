Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сeмин считает. Что вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову нужно много работать, чтобы вытеснить с позиции основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

«Сафонов должен работать и работать, чтобы стать основным вратарем «ПСЖ». Доннарумма на сегодня точно сильнее его, но это значит лишь то, что Матвею есть куда расти», – сказал Сeмин.