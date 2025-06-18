Семин сказал, кто сильнее – Сафонов или Доннарумма

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сeмин считает. Что вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову нужно много работать, чтобы вытеснить с позиции основного голкипера Джанлуиджи Доннарумму.
«Сафонов должен работать и работать, чтобы стать основным вратарем «ПСЖ». Доннарумма на сегодня точно сильнее его, но это значит лишь то, что Матвею есть куда расти», – сказал Сeмин.
- 26-летний Матвей Сафонов в сезоне-2024/25 сыграл за «ПСЖ» в 17 встречах, пропустил 13 мячей, провел 7 матчей на ноль. Также в этом сезоне он принял участие в 1 встрече сборной России против Нигерии, пропустил 1 гол.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.
- 26-летний Доннарумма в этом сезоне сыграл за «ПСЖ» в 41 встрече, пропустил 39 голов, провел 13 встреч на ноль.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»