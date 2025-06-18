Смолов – о будущем: «Надо понять, хочу ли я вообще играть»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов допускает завершение профессиональной карьеры.

«Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо прожить, понять, хочу ли вообще играть.

Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться. Оцениваю риски, их как будто немало.

Посмотрим, как будет. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском», – сказал 35-летний футболист.