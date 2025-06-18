Семин раскрыл, как стал коллекционером вина

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о своей любви к вину.

– Как вы стали коллекционировать вино?

– Случайно. Когда-то на сборах во Франции познакомился с виноделом. Пошло взаимодействие: сначала только с его винодельней, потом – с другими.

Жизнь же развивается. Сейчас много хороших грузинских вин. У Сергея Николаевича Галицкого прекрасное вино, особенно – белое. Красное тоже хорошее.

– Дарил вам?

– Давно, да. У него сейчас есть хорошее вино – «Казак». Конкурентное, высокого качества.

Я увлекаюсь, однако не фанат выпивать каждый день. Откроешь бутылку хорошего вина, когда приятная компания. Хорошее полезнее, чем плохое. Иной раз можно выпить – но не пить!

– Вы ведь и подопечным после больших побед позволяли немного выпить?

– Да они лучше меня всe знали (улыбается). Когда есть праздник или победа, почему не выпить хорошего вина?

Итальянцы выпивают фужер за день до игры. Аленичев рассказывал, что в Португалии после игры могли выпить вина.