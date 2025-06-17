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  • Ямаля уличили в романе со звездой OnlyFans, которая старше него на 12 лет

Ямаля уличили в романе со звездой OnlyFans, которая старше него на 12 лет

Вчера, 22:22
11

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль находится в отпуске после клубного сезона.

Во время отдыха его уличили в романе со звездой OnlyFans – фитнес-моделью Фати Васкес.

Они выкладывали в соцсетях похожие фото из одних и тех же локаций в Италии. На это обратили внимание подписчики.

Фати Васкес на 12 лет старше Ямаля. У нее сотни тысяч подписчиков в соцсетях.

Фото: соцсети Ламина Ямаля, соцсети Фати Васкес

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Источник: Goal
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Комментарии (11)
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Foxitkuban
1750190612
А что делает эта футбольная новость, в нашем жёлтом паблике для домохозяек?
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кайрос
1750190694
Мля У Ямаля ваще нет вкуса.На такую страшную клюнул.Гы гы Хотя чо взять с пацана, который тока вчера начал бриться. Щас все стервы начнут охоту на его миллионы.
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Тинез Розоп
1750191160
Ванда не успела)…
Ответить
Mirak92
1750195287
Ненавижу людей которую лезут в чужую жизнь. Пидо.сы конченые. Да пусть хоть транса **..т, это никого е5ать не должно
Ответить
VVM1964
1750195828
Уличили ??? А он что преступление какое совершил или обманул кого ???)...
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Клубничный
1750199031
За обоих ой как стыдно, очень стыдно!!! А чего за фотки выложила редакция? Стыдно за них всех, ой как стыдно!!!
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