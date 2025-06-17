Ямаля уличили в романе со звездой OnlyFans, которая старше него на 12 лет

17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль находится в отпуске после клубного сезона.

Во время отдыха его уличили в романе со звездой OnlyFans – фитнес-моделью Фати Васкес.

Они выкладывали в соцсетях похожие фото из одних и тех же локаций в Италии. На это обратили внимание подписчики.

Фати Васкес на 12 лет старше Ямаля. У нее сотни тысяч подписчиков в соцсетях.

В похожих отношениях пребывает полузащитник сборной России Алексей Батраков – его избранница старше на 10 лет.

Фото: соцсети Ламина Ямаля, соцсети Фати Васкес