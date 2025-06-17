Семин дал совет Мостовому насчет тренерской работы

Юрий Семин порассуждал о тренерских перспективах Александра Мостового.
– Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы.
Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!
– Говорит, возраст не тот уже.
– Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету (смеется).
- 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
Источник: «Чемпионат»