Семин дал совет Мостовому насчет тренерской работы

Юрий Семин порассуждал о тренерских перспективах Александра Мостового.

– Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы.

Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!

– Говорит, возраст не тот уже.

– Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету (смеется).