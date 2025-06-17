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Семин дал совет Мостовому насчет тренерской работы

Вчера, 16:32
5

Юрий Семин порассуждал о тренерских перспективах Александра Мостового.

– Саша Мостовой мог бы пойти в детскую школу. Уверен, у него здорово пошло бы.

Предложите ему поработать в школе, поделиться опытом. Он же блестяще играл!

– Говорит, возраст не тот уже.

– Что значит не тот? Работая с молодыми, и сам себя моложе почувствует! Передайте ему через газету (смеется).

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Семин Юрий Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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k611
1750167924
Не царское это дело
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bashnat013
1750168679
Кто же доверит своего ребенка!
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subbotaspartak
1750170286
Передайте ему через газету (смеется)...... Ну во-первых серьёзный вопрос, С детьми работают наизнос. А вот бы в школе команду 2013 года взять И через 10 лет всем составом Чемпионами стать! Галицкий о таком мечтал, Так эдак, но чемпионами стал
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СПОРТ 21 века
1750174619
Александр только говорит, что хочет работать. На самом деле он не хочет работать, по нему видно. И "Мостовойщиной" к сожалению заболеть легко: если ты хоть раз позволил себе расслабиться и получил от этого удовольствие, это может затянуть и очень надолго. Александр сам по себе человек ленивый. И мало того что ленивый, так и ещё инертный. Это видно даже через призму экрана. Достаточно внимательно послушать как Александр выражает свои мысли, как себя оправдывает, сразу становится ясно что за человек. И такой человек, скажем прямо, точно далеко не пойдёт. Помнится, в одном из интервью он говорил, что будучи футболистом даже тренера не слушал, мол что он мне расскажет, чему он меня научит, мол я всё равно на поле всё сделаю по своему. Вот в этом весь Мостовой! Он не хочет работать, не хочет трудиться, никого не слушает, и ему важно чтобы слушали его, причём все. Кстати, Александр родился летом, а летние люди почти все именно такие: сами себе на уме...
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Городовой
1750176936
Шурик, послушай дядю Юру! И не пугайся этой работы. Он же не сказал, кем и в какую школу. Сёмин имел ввиду сторожем в школу для детей с отклонениями. Останешься довольным!
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