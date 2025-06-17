Карпин поставил сборной России оценку за июньские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил июньские матчи.

6 июня Россия сыграла в «Лужниках» вничью с Нигерией (1:1).

10 июня россияне разгромили на выезде Беларусь (4:1).

Теперь команда соберется в сентябре.

– В июне Россия разгромила Белоруссию и сыграла вничью с Нигерией – как оцените итоги этих матчей?

– Глобально – доволен всем. Но нюансы, конечно, есть: за 90 минут случается много эпизодов, в которых могли сыграть лучше.

– Какую оценку поставите команде?

– «Четыре с плюсом», наверное. До пятерки не хватило. Но это надо разбирать игру. Опять же, могли сыграть лучше – дело даже не в счете. И не в том, что не победили Нигерию. Игра с Нигерией мне понравилась больше, чем с Белоруссией.

– А удовольствия от какого матча получили больше?

– От первого, с Нигерией. Опять же – понимая, что уровень этой команды сильно выше, чем у Белоруссии. Уровень сопротивления был намного серьезнее.

– Есть ли игроки, которые на этом сборе лично вас удивили?

– Что значит – удивили? Не удивили, а порадовали – такие есть. Например, Кисляк. Тот же Гладышев – но не с точки зрения голов, а выполнения установки.

– Пруцев в этом сезоне провел меньше минут на поле, чем Умяров. При этом он регулярно вызывается в сборную. За счет каких качеств?

– За счет того, что это другая позиция. Не за счет качеств – дело в позиции.

– Есть ли понимание, с кем сборная России сыграет в следующий раз?

– РФС над этим работает, соперники сборной озвучиваются после достижения всех договоренностей.