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  • Обращение Осипенко к фанатам «Ростова» после ухода в «Динамо»

Обращение Осипенко к фанатам «Ростова» после ухода в «Динамо»

Сегодня, 10:44
3

Защитник Максим Осипенко обратился к болельщикам «Ростова».

  • Игрок ушел в «Динамо».
  • За 5,5 года в «Ростове» Осипенко провел 171 матч, забил 26 голов, сделал 8 ассистов.
  • «Ростов» в январе 2020 года купил игрока у «Тамбова» за 250 тысяч евро, а «Динамо» продал за 2,9 миллиона евро.

«Я благодарю вас за годы, проведенные вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков.

Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, еще увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!» – сказал Осипенко.

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Источник: телеграм-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Осипенко Максим
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Комментарии (3)
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Спартач80
1750149428
Молодец, хорошие слова.
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Интерес
1750150565
Я вас любил,любовь ещё быть может,в моей душе угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит-я не обязан в жизни вам ничем.
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Круче чем вареные яица
1750151231
Буду вспоминать вас с теплом, буду стоять в углу, а там 90 градусов.
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