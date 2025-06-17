Обращение Осипенко к фанатам «Ростова» после ухода в «Динамо»

Защитник Максим Осипенко обратился к болельщикам «Ростова».

Игрок ушел в «Динамо».

За 5,5 года в «Ростове» Осипенко провел 171 матч, забил 26 голов, сделал 8 ассистов.

«Ростов» в январе 2020 года купил игрока у «Тамбова» за 250 тысяч евро, а «Динамо» продал за 2,9 миллиона евро.

«Я благодарю вас за годы, проведенные вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность. Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков.

Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, еще увижу вас на трибунах. Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!» – сказал Осипенко.