Семин: «С уходом Хвичи из «Локо» я потерял часть души»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин вспомнил уход из клуба Хвичи Кварацхелии в 2019 году.

«Для меня всe это было неожиданно и очень-очень обидно. «Локомотив» потерял большие деньги, если говорить о финансовой составляющей, а я потерял часть души. Хвича уже тогда был необыкновенным игроком. Он ушeл бы в любом случае, но «Локомотив» бы имел здесь хороший бизнес.

Это к вопросу о компетентности людей, которые посчитали, что он нам не подойдeт. Они сейчас на стадион даже не ходят. Это самое страшное в футболе: люди пришли, чуть-чуть поработали – и куда-то делись. Сейчас их хоть кто-нибудь видел на футболе? Не видел. А они проголосовали на трансферном комитете, что Хвича «Локомотиву» не нужен. Как я мог это воспринять? Спасибо, молодцы? Конечно, я совсем другого мнения был», – сказал Сeмин.