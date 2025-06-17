«Пари НН» поблагодарил РФС за сохранение команды в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал решение РФС сохранить команду в РПЛ.

«Химки» не получили лицензию и были исключены из Премьер-лиги.

Вместо подмосковного клуба остался «Пари НН», который сохранил прописку в высшем дивизионе, несмотря на поражение от «Сочи» в стыках.

Такое решение приняло бюро исполкома РФС.

«Нет смысла говорить, что для меня значит сохранение «Пари НН» в РПЛ. В первую очередь, это очень важно для болельщиков и для всей футбольной вертикали в Нижегородской области.

Мы благодарны РФС, бюро Исполкома РФС, РПЛ и ФНЛ, что поддержали наш клуб и дали соответствующие рекомендации. Всем большое человеческое спасибо. Это не только сохранит команду в РПЛ, но и даст возможность активно развивать спорт в Нижегородской области», – сказал Мелик-Гусейнов.