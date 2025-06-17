Трансфер Даку в «Зенит» под угрозой срыва

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может не перейти в «Зенит».

«На финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва – «Зенит» смущает политическая составляющая, связанная в первую очередь с оскорбительными скандированиями албанского форварда в адрес македонцев на Евро-2024», – написал источник.