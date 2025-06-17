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Трансфер Даку в «Зенит» под угрозой срыва

Сегодня, 07:58
14

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может не перейти в «Зенит».

«На финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва – «Зенит» смущает политическая составляющая, связанная в первую очередь с оскорбительными скандированиями албанского форварда в адрес македонцев на Евро-2024», – написал источник.

  • Сообщалось, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.
  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд
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Комментарии (14)
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ilich55
1750138613
Это «Спам-Экспресс» смущает политическая составляющая Даку или это плод воспалённого воображения бывшего начальника отдела по связям с общественностью ФК «Динамо»!?
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Пётр-Лаврухин-google
1750140049
Да позорище нашего футбола это не остановит.На болоте и не такие приживались и тухли.
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Semenycch
1750140779
Эти московские СМИ достали лгать про Зенит! Даку наговорил ненужного 1 год назад, а не вчера, сто раз за это извинился, давно играет в России, так что это бред смущает только московские парнокопытные СМИ!
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да помойка, да позор
1750141570
вот стыдно за болотных, но им все по болоту, этот год уже пропал и следущий будет еще хуже
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Номэд
1750142609
Кого только уже в болоте нет. И педики и нацики...
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k611
1750143587
У Зенита тренер македонец что ли...
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Коста008
1750144363
С учетом, что и по Жерсону есть слухи, что не все гладко, пока не складывается трансферное лето у Зенита
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Garrincha58
1750144550
Бесполезный трансфер как и ранее Соболева в Зените вообще нет ни одного полезного вновь пришедшего игрока кроме вратаря все пришедшие за последние два года никак не усилили команду. Вот вам и результаты и игра команды ниже плинтуса. Вчера посмотрел Фламенго на КЧМ ужас как он играет и за что 30 лямов за него платить он ничем не лучше того же бесполезного Ахметова, господин Миллер подумайте стоит ли выкидывать миллионы на ветер????
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