Трансфер Даку в «Зенит» под угрозой срыва

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может не перейти в «Зенит».
«На финишном этапе сделка оказалась под угрозой срыва – «Зенит» смущает политическая составляющая, связанная в первую очередь с оскорбительными скандированиями албанского форварда в адрес македонцев на Евро-2024», – написал источник.
- Сообщалось, что сумма сделки составит 8,5 миллиона евро.
- 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»