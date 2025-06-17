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Орлов указал на тактическую ошибку Станковича

Сегодня, 00:36
8

Геннадий Орлов назвал ошибочное решение Деяна Станковича, поломавшее игру «Спартака» в прошедшем сезоне.

  • Москвичи финишировали на 4-м месте в РПЛ.
  • В Кубке они вылетели от «Ростова» в финале Пути регионов.
  • Несмотря на результаты, клуб продлил контракт со Станковичем.

«Спартак» – олицетворение поговорки про то, что лучшее – враг хорошего. Угальде до перерыва забил 15 или 16 мячей, лучший бомбардир. Зимой красно-белые купили двух хороших игроков, и Угальде перестал выходить.

Думаю, это была тактическая ошибка тренера, не знаю, под чьим влиянием он был.

В итоге – 4-е место, и КПД новичков – никакой. Когда приглашают игрока в команду, да еще и на высокую зарплату, он должен потянуть команду вверх, а не вниз», – сказал Орлов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Орлов Геннадий
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Комментарии (8)
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VVM1964
1750110512
Куда Угальде перестал выходить ??? - что за бред ??? Может перестал забивать ??? - ну бывает, определенный спад в игре конечно был и конкретный, но на лавку он не присел !!!...
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шахта Заполярная
1750115445
Я что то не пойму, Орлов - это кто? Эксперт, тренер. Указывает он, бабе своей указывай как правильно щи варить
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Круче чем вареные яица
1750122858
Под чьим влиянием? Под бромонтаном.
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subbotaspartak
1750123540
Сам догадался?
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R_a_i_n
1750129483
Не, ну Гене конечно виднее. Ведь он сам будучи тренером приводил команды к титулам.
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власик
1750135866
ну гена пи..л! во гений футбола,а цска тренера по всему миру ищет. В зените поройтесь. Там с приходом кержакова м. в руководстве на каждого игрока по 3 тренера, плюс совет директоров. Полноценная рота для СВО!
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NewLife
1750144977
Гена несет чушь. Проблемы Спартака в другом: в бомбардирских качества Денисова, в привозах Литвинова и Максименко,т.е в обороне на троечку. Ну и судейский талант левого Левникова нельзя сбрасывать со счетов.
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