Орлов указал на тактическую ошибку Станковича

Геннадий Орлов назвал ошибочное решение Деяна Станковича, поломавшее игру «Спартака» в прошедшем сезоне.

Москвичи финишировали на 4-м месте в РПЛ.

В Кубке они вылетели от «Ростова» в финале Пути регионов.

Несмотря на результаты, клуб продлил контракт со Станковичем.

«Спартак» – олицетворение поговорки про то, что лучшее – враг хорошего. Угальде до перерыва забил 15 или 16 мячей, лучший бомбардир. Зимой красно-белые купили двух хороших игроков, и Угальде перестал выходить.

Думаю, это была тактическая ошибка тренера, не знаю, под чьим влиянием он был.

В итоге – 4-е место, и КПД новичков – никакой. Когда приглашают игрока в команду, да еще и на высокую зарплату, он должен потянуть команду вверх, а не вниз», – сказал Орлов.