Мостовой высказался о сохранении «Пари НН» в РПЛ

Александр Мостовой оценил выбор последнего участника следующего розыгрыша РПЛ.

«Химки» не получили лицензию и были исключены из Премьер-лиги.

Вместо подмосковного клуба остался «Пари НН», который сохранил прописку в высшем дивизионе, несмотря на поражение от «Сочи» в стыках.

«Мы возвращаемся к тому, о чем говорили три недели назад. «Пари НН» выиграл первый матч, а второй бездарно проиграл. После этого мне кто‑то сказал, что нижегородцы останутся в РПЛ.

Неправильно вот так, спустя время, объявлять, кто останется в РПЛ. Нигде такого нет. У нас каждые пять лет что‑то происходит.

Мне без разницы, кто останется в РПЛ. Я всю жизнь придерживался спортивного принципа. Если ты вылетел – то вылетел. У нас бывает наоборот», – сказал Мостовой.