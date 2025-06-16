Раскрыта дата перехода Осипенко в «Динамо»

Стало известно, когда защитник «Ростова» Максим Осипенко завершит свой трансфер в «Динамо».
Подписание контракта по схеме «3+1+1» запланировано на вторник, 17 июня.
Сегодня 31-летний футболист прошел медицинское обследование для нового клуба.
- На Осипенко также претендовали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
- В прошедшем сезоне центрбек забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- В «Динамо» Максим воссоединится с тренером Валерием Карпиным.
Источник: «Спорт-Экспресс»