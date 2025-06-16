Карпин определил лучшего тренера сезона в РПЛ

Валерий Карпин ответил, какого тренера считает лучшим по итогам сезона РПЛ-2024/25.
– Кто для вас лучший тренер сезона?
– Если «Краснодар» стал чемпионом – значит, Мурад Мусаев.
– В чем Мусаев сильнее Семака?
– А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее – Гвардиола или Слот?
– Давайте возьмем конкретный сезон.
– Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее?
Что вообще значит – сильнее? Потому что этот выиграл, а другой – нет? А какой-то тренер вообще не побеждал – значит, он слабее?
Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, – окей, хорошо.
- 41-летний Мусаев вернулся в «Краснодар» 14 марта 2024 года.
- Под его руководством команда сначала стала серебряным призером РПЛ, а затем впервые в истории выиграла чемпионство.
Источник: «Спорт-Экспресс»