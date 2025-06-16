Карпин определил лучшего тренера сезона в РПЛ

Валерий Карпин ответил, какого тренера считает лучшим по итогам сезона РПЛ-2024/25.

– Кто для вас лучший тренер сезона?

– Если «Краснодар» стал чемпионом – значит, Мурад Мусаев.

– В чем Мусаев сильнее Семака?

– А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее – Гвардиола или Слот?

– Давайте возьмем конкретный сезон.

– Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее?

Что вообще значит – сильнее? Потому что этот выиграл, а другой – нет? А какой-то тренер вообще не побеждал – значит, он слабее?

Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, – окей, хорошо.