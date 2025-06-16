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Карпин определил лучшего тренера сезона в РПЛ

Вчера, 22:33
2

Валерий Карпин ответил, какого тренера считает лучшим по итогам сезона РПЛ-2024/25.

– Кто для вас лучший тренер сезона?

Если «Краснодар» стал чемпионом – значит, Мурад Мусаев.

– В чем Мусаев сильнее Семака?

– А кто вам сказал, что он сильнее? В этом сезоне так сложилось. По разным причинам. Окей. Вот кто сильнее – Гвардиола или Слот?

– Давайте возьмем конкретный сезон.

– Гвардиола [доминировал] на протяжении многих лет, а Слот стал чемпионом в прошедшем сезоне. Кто сильнее?

Что вообще значит – сильнее? Потому что этот выиграл, а другой – нет? А какой-то тренер вообще не побеждал – значит, он слабее?

Если для обывателя сильнее тот, кто выиграл, – окей, хорошо.

  • 41-летний Мусаев вернулся в «Краснодар» 14 марта 2024 года.
  • Под его руководством команда сначала стала серебряным призером РПЛ, а затем впервые в истории выиграла чемпионство.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Карпин Валерий Мусаев Мурад
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Комментарии (2)
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1750102960
ВАлера не ОПРЕДЕЛИЛ,а СОГЛАСИЛСЯ с фактическим положением турнирной таблицы.Все остальные рассуждения-от лукавого и вкусовщина. Как говорится : Кому нравится поп,кому попадья,а кому-попова дочка.
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Круче чем вареные яица
1750105462
Самый сильный Абаскаль. Жаль он из спартака ушел, не команда, а конфетка была. :)))
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