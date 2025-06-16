Реакция агента Батракова на подозрения игрока в ставках

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал подозрения спортсмена в игре на ставках.
– Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности.
– Будете с этим разбираться, что публикуют неправдивую информацию?
– Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать.
- Воспитанник «Локо» Батраков продлил контракт до 2029 года.
- Игрок стоит 12 миллионов евро.
- На его счету 5 матчей за Россию и 2 гола.
Источник: «Матч ТВ»