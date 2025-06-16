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Реакция агента Батракова на подозрения игрока в ставках

Сегодня, 12:39
7

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, прокомментировал подозрения спортсмена в игре на ставках.

– Я думаю, здесь комментировать особо нечего. Любой сайт, похожий на Mash, может написать любую информацию. Что же мы теперь, будем каждую такую новость комментировать? Это точно не соответствует действительности.

– Будете с этим разбираться, что публикуют неправдивую информацию?

– Да, конечно. Юристы изучают, будем реагировать.

  • Воспитанник «Локо» Батраков продлил контракт до 2029 года.
  • Игрок стоит 12 миллионов евро.
  • На его счету 5 матчей за Россию и 2 гола.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
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Комментарии (7)
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Garrincha58
1750067628
реакция есть дети будут
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bashnat013
1750068352
Смешно тут не то что вся страна ставит ,тут спонсоры команд букмекерские конторы !Сделайте запрет как в Канаде на конторы и ставки !!!
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odessakmv
1750071189
ну а что ожидать, если титульные спонсоры лиги и кубка и некоторых команд - букмекерские конторы... Раньше это было полуподполье, а теперь ....
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NewLife
1750071315
Букмекерская вонь стоит по всему Бомбардиру. Хватит печатать эту срань, даешь чистый воздух.
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САДЫЧОК
1750071963
А я и думаю, что это Батраков в последнее время 0 голов и 0 полезных действий!
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rash1959
1750074983
Скоро при выходе команд на поле будут стоять кассовые аппараты на ставки. Спонсоры своего не упустят.
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