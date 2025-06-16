Аршавин сказал, сколько Акинфеев сможет играть за ЦСКА после продления контракта с Торопом

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о продолжении карьеры в ЦСКА вратарем Игорем Акинфеевым.

– Сколько еще Акинфеев поиграет?

– В целом, я думаю, сколько захочет. Потому что травмы стали обходить его стороной после того, как он перестал играть за сборную. Всe остальное у него пока при себе.

– ЦСКА подписал контракт с Торопом до 2030 года. Я так понимаю, его готовят на смену Акинфееву…

– Думаю, контракт Торопа от Акинфеева не зависел. Просто проявивший себя вратарь, на пять лет его подписали.