Аршавин сказал, сколько Акинфеев сможет играть за ЦСКА после продления контракта с Торопом

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о продолжении карьеры в ЦСКА вратарем Игорем Акинфеевым.
– Сколько еще Акинфеев поиграет?
– В целом, я думаю, сколько захочет. Потому что травмы стали обходить его стороной после того, как он перестал играть за сборную. Всe остальное у него пока при себе.
– ЦСКА подписал контракт с Торопом до 2030 года. Я так понимаю, его готовят на смену Акинфееву…
– Думаю, контракт Торопа от Акинфеева не зависел. Просто проявивший себя вратарь, на пять лет его подписали.
- 39-летний Акинфеев провел в ЦСКА всю карьеру. Он играет за основной состав с 2003 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- В минувшем сезоне он провел за ЦСКА 30 матчей, пропустил 21 гол, сыграл 14 матчей на ноль.
- 21-летний Тороп в сезоне-2024/25 принял участие в 13 встречах за красно-синих, пропустил 5 голов, провел 9 игр на ноль.
Источник: «Матч ТВ»