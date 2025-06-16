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Селюк предсказал коллапс в «Зените» с переходом Даку

Сегодня, 12:30
4

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможности перехода в «Зенит» из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

– Возьмут этого албанского форварда, и сразу вопрос к Семаку: как он его собирается использовать? Понятно, что с перепугу, когда заняли второе место, кажется, что требуются новые футболисты.

– Чем больше, тем лучше.

– Но это и есть огромная ошибка! Если помните, я зимой говорил, что новые трансферы убьют «Спартак».

– Да, конечно.

– Так и случилось. Что произойдет с «Зенитом» после перехода Даку? Коллапс! Заранее говорю. Почему? Если, к примеру, зимние новички красно-белых – Солари и Гарсия – просто не вписались в команду, а деньги, потраченные на них [почти 40 миллионов евро], пошли неизвестно куда, то с приобретением Даку все будет сложнее.

Надо понимать, многие в курсе, что у этого футболиста весьма специфичный характер. Он очень агрессивный, самолюбивый. Если не будет играть в основе или его начнут менять, то в раздевалке возникнет очень хреновая атмосфера. Не удивлюсь, если начнутся драки с участием албанца и тому подобное.

– Не хотелось бы такое увидеть.

Это не просто выстрел себе в ногу со стороны «Зенита», а просто ампутация конечностей. Совершенно неправильный шаг для петербургского клуба. Причем, учитывая сумму, которую за Даку должны выплатить.

– Порядка 10 миллионов евро.

– Причем, повторю, останется вопрос, что делать с Соболевым? Вы его купили, он только начал адаптироваться, забивать, появилась какая-то уверенность, а теперь придется сажать Александра на скамейку, и он, считай, погибнет, как нападающий. Кассьерре и Лусиано проще, им не дадут умереть их собратья по Латинской Америке [смеется].

– Из солидарности.

– Конечно, южноамериканские друзья им будут точно пасовать, а Даку, не исключено, начнут просто игнорировать. Вот во что в итоге такая ситуация выльется – даже трудно спрогнозировать. Ну а что касается других новичков «Зенита», то, как понимаю, там не дошло до стопроцентных соглашений, посмотрим, как все дальше будет развиваться.

  • 27-летний Даку в минувшем сезоне провел 29 матчей за «Рубин», забил 15 голов, отдал 8 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 8 миллионов евро.

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Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Даку Мирлинд Селюк Дмитрий
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Комментарии (4)
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Garrincha58
1750067362
Селюк там уже второй год коллапс Семак неезнает за что взяться то ли схемы менять то ли игроков покупать а всего то надо было уже год назад сменить курс на омоложение и тренерский состав поменять, но бонзы Зенита не понимают или не хотят понимать
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ilich55
1750067886
Наиграют пары Соболев -Даку, Кассьерра-Гонду. Всего-то делов. Одна пара будет менять другую. Правда у Семака другое мышление.
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odessakmv
1750071263
Как, как. ... в большой семье Семаков будет еще и албанский ребенок
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DOCTOR PENALTY
1750074856
Одну ногу Зенит сам себе уже прострелил купив Соболева. Купив Даку, прострелит вторую. На руках Семак и компания будут встречать 100-летие клуба, которое КОГДА-ТО должно наступить. )) """"
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