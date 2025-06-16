Селюк предсказал коллапс в «Зените» с переходом Даку

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможности перехода в «Зенит» из «Рубина» нападающего Мирлинда Даку.

– Возьмут этого албанского форварда, и сразу вопрос к Семаку: как он его собирается использовать? Понятно, что с перепугу, когда заняли второе место, кажется, что требуются новые футболисты.

– Чем больше, тем лучше.

– Но это и есть огромная ошибка! Если помните, я зимой говорил, что новые трансферы убьют «Спартак».

– Да, конечно.

– Так и случилось. Что произойдет с «Зенитом» после перехода Даку? Коллапс! Заранее говорю. Почему? Если, к примеру, зимние новички красно-белых – Солари и Гарсия – просто не вписались в команду, а деньги, потраченные на них [почти 40 миллионов евро], пошли неизвестно куда, то с приобретением Даку все будет сложнее.

Надо понимать, многие в курсе, что у этого футболиста весьма специфичный характер. Он очень агрессивный, самолюбивый. Если не будет играть в основе или его начнут менять, то в раздевалке возникнет очень хреновая атмосфера. Не удивлюсь, если начнутся драки с участием албанца и тому подобное.

– Не хотелось бы такое увидеть.

– Это не просто выстрел себе в ногу со стороны «Зенита», а просто ампутация конечностей. Совершенно неправильный шаг для петербургского клуба. Причем, учитывая сумму, которую за Даку должны выплатить.

– Порядка 10 миллионов евро.

– Причем, повторю, останется вопрос, что делать с Соболевым? Вы его купили, он только начал адаптироваться, забивать, появилась какая-то уверенность, а теперь придется сажать Александра на скамейку, и он, считай, погибнет, как нападающий. Кассьерре и Лусиано проще, им не дадут умереть их собратья по Латинской Америке [смеется].

– Из солидарности.

– Конечно, южноамериканские друзья им будут точно пасовать, а Даку, не исключено, начнут просто игнорировать. Вот во что в итоге такая ситуация выльется – даже трудно спрогнозировать. Ну а что касается других новичков «Зенита», то, как понимаю, там не дошло до стопроцентных соглашений, посмотрим, как все дальше будет развиваться.