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  • Орлов – о назначении Карпина в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги»

Орлов – о назначении Карпина в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги»

Сегодня, 12:07
14

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером «Динамо».

«Наверное, это хорошо, что российский тренер возглавил московское «Динамо». На результаты посмотрим. Он нравится молодым ребятам, но там все же будут игроки более старшего возраста. Так что он должен найти общий язык с каждым игроком.

Конечно, это назначение не стало неожиданностью – об этом много говорили. Поменяет ли он игру «Динамо» – сейчас сложно сказать. У него самый яркий этап карьеры был в московском «Спартаке», когда он занял второе место, не дотянул до золота. Хотя условия были великолепные.

А сейчас, чтобы стать чемпионом, нужен очень хороший бюджет, чтобы приобретали игроков, которые нудны тренеру. Не знаю, как «Динамо» с этим справится или нет. Потому что футбол высокого профессионального уровня – это бизнес.

Надо пожелать Карпину успеха, хотя его «Ростов» в итоге стал восьмым. И не совсем понятно, за какие заслуги взяли Карпина с точки зрения результата. Это тоже риск», – cказал Орлов.

  • 56-летний Карпин подписал контракт с бело-голубыми, рассчитанный до лета 2028 года.
  • С июля 2021 года он также возглавляет сборную России.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Карпин играл в «Спартаке» в 1990–1994 годах, работал генеральным директором и главным тренером красно-белых в 2008–2014 годах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Орлов Геннадий
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Комментарии (14)
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САДЫЧОК
1750064999
Орлов – о назначении Карпина в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги» ..Так все знают ..Карпин бизнес ведёт...ставит игроков в состав с личной выгодой.
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Круче чем вареные яица
1750065971
Самый яркий эпизод карьеры у Карпина в Ростове, в ЛЧ!
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ScarlettOgusania
1750067012
в динаму берут не за заслуги, а за упокой - 50 лет без трофеев, не шутка...) у Карпуши ноль трофеев, и у динамы - ноль, друг друга стоят...))
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bashnat013
1750068666
Где журналисты находят этих маразматиков !8место это что трене виноват давай в зените поменяем спонсора Газпром на Балабановскую спичечную фабрику и посмотрим заслуги тренеров в этой команде!
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Странник 09
1750069329
Риск был бы если тебя поставили тренировать бы зенит
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NewLife
1750071103
Недотренер Валэра чуть не обанкротил московский Спартак, надеюсь, Динамо не даст ему бланк-чек.
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DOCTOR PENALTY
1750072623
"...чтобы приобретали игроков, которые нуДны тренеру". )) """"
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Городовой
1750072957
Когда очень пожилой человек начинает косить под дурака, то становится не смешно, а грустно.
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Андрей-Чистый-yandex
1750074570
А Семака в Зенит за какие заслуги брали? За 8е место с Уфой.
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Skull_Boy
1750075346
Завязывай уже бухать Гена
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