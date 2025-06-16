Аршавин высказался об отъезде Батракова в Европу

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, при каких условиях полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков может обратить на себя внимание европейских клубов.
– Понятно, что так легко, как было в начале, уже точно не будет. Я думаю в плане отношения к футболу ничего не поменяется, он будет играть, остальное зависит от его таланта и его партнеров. Не думаю, что Батраков возьмет и пропадет в следующем сезоне. Он так же будет показывать хороший уровень и будет одним из лучших игроков «Локомотива».
– Когда он может уехать в Европу или в принципе поменять клуб?
– Всe будет зависеть от него. Если он опять какой‑то феерический отрезок выдаст или сборная России встретится со сборной Аргентины, он забьет ей два гола, то, естественно, у него уехать шансов будет больше. А если он будет играть со сборной Брунея по 10:0 и плюс‑минус средне играть за «Локомотив», на него никто не обратит внимания.
- В минувшем сезоне 20-летний Батраков провел за красно-зеленых 37 матчей, забил 15 голов, отдал 10 передач.
- 9 июня полузащитник продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года.