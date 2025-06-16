В «Ростове» ответили на вопрос о сумме трансфера Осипенко в «Динамо»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подтвердил, что защитник команды Максим Осипенко продан в «Динамо».
– Что сейчас ждет «Ростов»? Сменился генеральный директор, ушли одни из важнейших игроков основы – Комличенко и Осипенко. Какие трансферные планы?
– «Ростов» готовится к сезону-2025/2026, трансферы будут – как на вход, так и на выход. Максим Осипенко и Николай Комличенко провели с нами долгое время и внесли свой вклад в развитие «Ростова», за что им огромное спасибо.
Мы сейчас ведем переговоры как с российскими игроками, так и с иностранцами. С кем-то в более продвинутой стадии находимся, с кем-то еще нужно уладить детали. Не секрет, что мы планируем усилить несколько позиций.
– Правда, что за Осипенко «Динамо» заплатило 1,5 миллиона евро?
– Мы не комментируем цифры. Скажу только, что сумма больше, и она нас вполне устраивает.
- 31-летний Осипенко в минувшем сезоне провел 40 матчей за «Ростов», забил 10 голов, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.